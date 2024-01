Dräger macht Präzisionsmesstechnik erschwinglich

Hagen Der Dräger-Standort in Hagen liefert hochpräzise Messetechnik für Fachfirmen rund um den Erdball.

Weltweit verbinden Kunden mit dem Namen Dräger Technik ausgefeilte Produkte, die in vielen Berufen Sicherheit geben. Als Tochter des international tätigen Dräger-Konzerns (100-prozentige Tochter der Dräger Safety AG & Co. KGaA) ist die Hagener Dräger MSI GmbH, die im vergangenen Jahr ihr 40-jähriges Bestehen feierte, spezialisiert auf leistungsstarke Messgeräte für die Abgas-, Druck- und Dichtheitsmessung. Zum Einsatz kommt die Dräger-Technologie „Made in Germany“ vorzugsweise im Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik-Handwerk. Aber auch Schornsteinfeger, die Industrie und der Bergbau verlassen sich auf die Messtechnik aus dem Lennetal. „Mit unseren Lösungen für die Abgasanalyse sowie die Klima- und Druckmesstechnik tragen wir eine große Verantwortung, und zwar für unsere Kunden genauso wie für deren Kunden“, unterstrich Geschäftsführer Bernd Korthaus anlässlich des 40-jährigen Bestehens im vergangenen Jahr.

Als in den 1980er-Jahren die Umweltschutzanforderungen an die Betriebe immer schärfer wurden, zeigte sich: Die erforderliche Emissionsmesstechnik war für viele Unternehmen nahezu unerschwinglich. Gefordert waren günstige, mobile und schnell einsetzbare Systeme, die aber gleichzeitig den gesetzlichen Vorschriften entsprechen und die geforderten Messgenauigkeiten erfüllen mussten. Mit Gründung der MSI Elektronik GmbH schlug in Hagen 1983 die Geburtsstunde von Dräger MSI. Denn durch die Entwicklung von tragbaren Mehrkanalmessgeräten auf Basis elektro-chemischer Sensoren wurde die MSI Elektronik GmbH sehr schnell einer der führenden Anbieter in diesem Marktsegment, und bereits 1987 Tochter des traditionsreichen Dräger-Konzerns aus Lübeck.

Alles aus einer Hand

Seit mittlerweile 40 Jahren, so die Selbsteinschätzung des Betriebes, wird in Hagen der Fortschritt vorangetrieben. „Und wir wollen jeden Tag etwas besser werden“, blickte Geschäftsführer Korthaus beim Jubiläum auf viele innovative Entwicklungen zurück. Denn alle Messgeräte würden in Hagen entwickelt, gebaut und gewartet. Mit rund 50 Mitarbeitern ist die Hagener Dräger MSI GmbH in der Welt von Dräger aber eher ein kleiner Standort.

Weltweit beschäftigt Dräger etwa 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem börsennotierten Konzern entwickelt, der in über 190 Ländern der Erde vertreten ist. In rund 50 Ländern ist Dräger zudem mit eigenen Vertriebs- und Servicegesellschaften direkt vor Ort für seine Kunden da.

