Dreckweg-Team in Hagen ruft zum dritten Müllaktionstag auf

Hagen. Die ersten beiden Müll-Aktionstage des Dreckweg-Teams in Hagen fanden viel Resonanz. Am Sonntag folgt der dritte Streich.

Leonard Peil, Maren Heidrich, Emanuel Gering und Christina Hermes rufen am 10. Oktober zur dritten Dreckweg.Hagen-Aktion auf, um die Stadt von wildem Abfall zu befreien und rein optisch auf Vordermann zu bringen. Alle Hagener, die dazu beitragen wollen, das Erscheinungsbild ihrer Stadt zu verbessern bzw. sich für eine saubere Umwelt einsetzen möchten, können sich beteiligen.

Wer mitmachen will, kann sich am Sonntag an einer der Abholstationen in Hagen (Eilper Straße 113a in Eilpe, Wilhelmsplatz in Wehringhausen, Kirchplatz Frankstraße in Haspe, Marktplatz in Boele sowie vor der Ischelandhalle) Müllbeutel und Handschuhe (beides wird vom Hagener Entsorgungsbetrieb gestellt, der die ehrenamtliche Aktion unterstützt) abholen und sodann auf die Pirsch nach illegal entsorgten Flaschen, Kartons, Dosen, Plastik und allen anderen Arten von Müll gehen.

Die Stationen sind von 9 bis 18 Uhr besetzt, so dass den ganzen Tag über Material abgeholt und Müll abgegeben werden kann.

