Drei bittere Wahrheiten aus dem Etat

1. Der Stärkungspakt des Landes NRW, von dem Hagen in den vergangenen Jahren fast mit einer Drittelmilliarde (312 Millionen Euro) profitiert hat und der Ende 2021 ausgelaufen ist, hat viele Kommunen aus der Überschuldung geführt – in Hagen ist das angesichts des immensen Schuldenbergs allerdings nicht ganz gelungen. Während andere Kommunen über eine allgemeine Rücklage verfügen, ist die Stadt mit etwa 90 Millionen Euro negativem Eigenkapital bilanziell weiterhin überschuldet. Daher dient ein Haushaltssicherungskonzept dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft eine dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Hierfür wird Hagen ein Zeitraum von bis zu zehn Jahren eingeräumt. Für die Stadt Hagen bedeutet dies, dass in dieser Zeit mit jährlichen Überschüssen von etwa neun Millionen Euro das negative Eigenkapital auszugleichen ist.

2. Der Haushaltsausgleich gelingt in Hagen nur deshalb, weil die entstandenen Corona-Schäden, die sich bis 2025 auf gut 115 Millionen Euro aufaddieren dürften, durch eine Bilanzierungshilfe quasi ausgebucht werden dürfen. Sie sorgen somit als „außerordentlicher Ertrag“ für einen ausgeglichenen Etat. Faktisch bedeutet dies, dass diese Summe in den nächsten Jahren gesondert abgeschrieben werden muss und somit das Ergebnis erheblich beeinflusst. Konkret muss Hagen ab 2025 über eine Laufzeit von 50 Jahren eine jährliche Abschreibung von etwa 2,3 Millionen Euro leisten. Damit werden die Kosten der Pandemie auch nachfolgenden Generationen aufgebürdet.

3. Die Jahresrechnungsergebnisse haben zuletzt gezeigt, dass die geplanten Aufwendungen über die Monate regelmäßig durch zusätzlichen Finanzierungsbedarf überschritten wurden. Die Deckung dieser Beträge war nur möglich, da sich die Steuereinnahmen – vorzugsweise die Gewerbesteuer – besser als kalkuliert entwickelten. Diese Deckungsmöglichkeit entfällt jedoch in den nächsten Jahren. Denn sollten sich die Steuereinnahmen durch ein schnelleres Ende der Corona-Krise positiver als kalkuliert entwickeln, mindern sie lediglich den künftig sich durch die Haushalte ziehenden Corona-Schaden. Zur Deckung von Mehraufwendungen stehen sie somit als Puffer nicht zur Verfügung. Das bedeutet wiederum, dass sich der Druck erhöht, die Budgets tatsächlich einzuhalten.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen