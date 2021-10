Drei Großbrände in Hagen: „Keine Hinweise auf Brandstiftung“

Hagen. Die Ursachenermittlung nach den drei Feuern in Hagen dauert weiter an. Eine Brandstiftung kann laut Polizei aber ausgeschlossen werden.

Erst der Brand bei Hagener Feinstahl in Eckesey, dann bei der Rudolf Rafflenbeul Stahlwarenfabrik in Eilpe, und nur kurz später bei Fass Braun in Eckesey: Gleich drei große Brände hat es im Stadtgebiet in den vergangenen Wochen gegeben, die die Kräfte der Feuerwehr beschäftigt haben. Luftuntersuchungen mussten durchgeführt werden, um auszuschließen, dass schädliche Stoffe in die Luft geraten sind. Salzsäure lief nach dem Brand in Eilpe in die Volme – etliche Fische starben.

Jetzt kann die Polizei erstmals etwas mit Blick auf mögliche Brandursachen sagen. Die gute Nachricht: „Es liegen bislang keine Hinweise auf Vorsatz vor – in allen drei Fällen“, sagt Polizei-Sprecher Sebastian Hirschberg. Heißt: Brandstiftung kann ausgeschlossen werden.

Ursachenermittlung dauert

Bis allerdings abschließend geklärt ist, wie die Feuer entstehen konnten, wird es noch etwas dauern: „Die Brandursachen sind nicht ganz abschließend ermittelt“, sagt Hirschberg. Sagen könne man bislang nur so viel: „Bei Fass Braun ist es scheinbar in einem Chemikalien-Fass zu einem Feuer gekommen, wie genau es dazu kommen konnte, muss noch ermittelt werden.“ Eine große Halle in der Sedanstraße war abgebrannt, die betriebliche Infrastruktur war aber glücklicherweise nicht betroffen.

Flammeninferno in Hagen: Mehrere Explosionen gab es bei dem Brand in der Lagerhalle der Firma Fass Braun Foto: Alex Talash

„Die Halle bei der Firma Rafflenbeul ist nach dem Brand einsturzgefährdet und darf nicht betreten werden. Auch ein Brandsachverständiger kann erst rein, wenn die Situation sicher ist“, so der Polizeisprecher weiter. In der betroffenen Produktionshalle hatten Chemikalien gebrannt, während der Löscharbeiten kam es zum Überlaufen der Beizbecken und die Chemikalien gelangten in die Volme.

Auch bei Hagener Feinstahl – der Brand liegt nun schon mehrere Wochen zurück, dort geriet eine separate Halle neben dem Produktionsbereich der Drahtzieherei in Brand und zerstörte Maschinen und Beschichtungsbecken – arbeite die Polizei mit Hochdruck daran, die Brandursache zu klären und kann noch keine weiteren Angaben machen.

Ob es einen Zusammenhang zwischen den Bränden gibt, kann niemand seriös beantworten. Dass die elektrische Infrastruktur Schaden durch die Flutkatastrophe genommen habe, sei Spekulation, betonte man zuletzt bei der Polizei zuletzt.

