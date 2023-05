Drei Personen bei Verkehrsunfall in Hagen verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Altenhagen in der Friedensstraße sind drei Personen verletzt worden.

Altenhagen. In der Friedensstraße in Altenhagen stoßen zwei Autos beim Abbiegen auf einer Kreuzung zusammen. Dabei werden drei Personen verletzt:

Bei einem Verkehrsunfall in der Friedensstraße in Hagen sind drei Personen verletzt worden. Ein 44-Jähriger befuhr am Montagnachmittag mit seinem Cupra die Hermannstraße, als er an einer Kreuzung mit dem Toyota einer 54-Jährigen zusammenstieß.

Mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht

Die Hagenerin war auf der Friedensstraße in Fahrtrichtung Spichernstraße unterwegs und nahm ihm nach derzeitigem Stand der Ermittlungen die Vorfahrt. Der 44-Jährige, seine 39-jährige Beifahrerin sowie die Toyota-Fahrerin zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Die 54-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die anderen beiden Verletzten wollten sich bei Bedarf eigenständig in ärztliche Behandlung begeben.

