Drei Randalierer halten die Polizei in Hagen auf Trab

Hagen. Unabhängig voneinander hielten drei übermäßig alkoholisierte Männer die Polizei in Hagen auf Trab. Sie wurden ins Gewahrsam gesteckt.

Vollmond ist zwar erst wieder am 19. November, die Hagener Polizei hatte allerdings am vergangenen Wochenende alle Hände voll zu tun, um mehrere Randalierer aus dem Verkehr zu ziehen. Anders als im Gewahrsam ließen sich die Männer nicht beruhigen, im Gegenteil: Nur so konnten wohl weitere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten in Hagen verhindert werden.

Randalierer I rennt unvermittelt auf die Straße

Zunächst belästigte am Samstagabend gegen 21 Uhr ein 53-Jähriger in der Rembergstraße mehrere Passanten und pöbelte diese an. Er warf zudem diverse Mülleimer um und lief mehrfach unvermittelt auf die Straße.

Beim Eintreffen der Polizei zeigte sich der Mann uneinsichtig und wollte einem Platzverweis nicht nachkommen. Er ließ sich nicht beruhigen, sondern erklärte frech, sein Verhalten fortzusetzen, weil er darin kein Fehlverhalten sehe. Daraufhin wurde er in Gewahrsam genommen.

Randalierer II wirft Glasflaschen auf Autos

In der Nacht zum Sonntag fiel der nächste Hagener negativ auf. Gegen 4.45 warf ein 51-jähriger Mann in der Frankfurter Straße Glasflaschen auf vorbeifahrende Autos. Glücklicherweise verfehlte er die Wagen jedesmal knapp.

Nach Eintreffen der Polizeibeamten pöbelte er Passanten an. Daraufhin wurde er ebenfalls ins Gewahrsam gebracht, wo ein Atemalkoholvortest einen Wert von rund 2,3 Promille ergab.

Randalierer III löst drei Einsätze aus

Bis Sonntagabend herrschte verhältnismäßige Ruhe, dann hielt ein 33-jähriger Mann die Polizei in Hagen auf Trab. Bis 17.30 Uhr löste er drei Polizeieinsätze aus.

Zunächst randalierte er in der Potthofstraße. Dann führte ihn sein Weg zum Eilper Denkmal, wo er lauthals zu schreien begann und Bierflaschen auf den Gehweg warf.

Aufgrund des augenscheinlich starken Alkoholisierungsgrades war der Mann nicht mehr in der Lage, seinen Heimweg fortzusetzen. Einer hinzugerufenen Rettungswagenbesatzung gegenüber verhielt er sich jedoch sehr aggressiv und versuchte mehrfach, auf die Helfer loszugehen. Nach einer Untersuchung durch die Rettungskräfte kam er zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam. Einen Atemalkoholtest lehnte der renitente Hagener ab.

Alle drei Randalierer befinden sich inzwischen wieder auf freiem Fuß. (-hh-)

