Drei-Türme-Weg in Hagen erhält abermals das Premium-Siegel

Für Touristiker dürfte Hagen so etwas wie eine Alptraum-Stadt darstellen. Das Image als graue Maus am Rande des Ruhrgebiets lässt sich nicht wirklich gut verkaufen, und Vorhaben, die dieses Bild ändern könnten – wie der Baumwipfelpfad –, werden so lange zerredet, bis sie endlich zu Fall gebracht sind. Nur ein Projekt konnte in den letzten Jahren realisiert werden und hat sich sogar zu einem Aushängeschild für die Stadt entwickelt: der Drei-Türme-Weg, der jetzt zum dritten Mal vom Deutschen Wanderinstitut als Premium-Wanderweg zertifiziert wurde.

Die 11,6 Kilometer Schleife durch den Wald, über Stock und Stein mit den herrlichen Aussichtspunkten auf die Stadt ist bei Hagenern ebenso beliebt wie bei Auswärtigen. „Der Drei-Türme-Weg ist eine Marke“, beschreibt Christian Ströher von der Werbeagentur Markenliebhaber GmbH, dass der Weg inzwischen ein Profil gewonnen hat, das für sich selbst steht und ihn von anderen Wanderwegen abhebt. So ist der Drei-Türme-Weg nach wie vor der einzige Premium-Wanderweg im Ruhrgebiet, der durch eine Großstadt führt.

Lieber nach vorne schauen

Kirsten Fischer, Prokuristin der Hagen-Agentur, oberste Touristikerin der Stadt und „Mutter“ des Drei-Türme-Wegs, kann man denn auch nicht mehr als einen Seufzer entlocken, wenn man sie auf die zahlreichen vertanen Chancen bei der touristischen Weiterentwicklung Hagens anspricht. Sie liebe es nicht zurückzuschauen und verpassten Gelegenheiten hinterherzutrauern, sondern freue sich lieber über das Erreichte: „Und auf den Drei-Türme-Weg bin ich stolz. Weil Hagener Firmen und Sponsoren geholfen haben, ihn zu entwickeln. Er ist von Hagenern für Hagener gemacht. Ich jedenfalls glaube an diese Stadt.“

Wanderpapst nimmt Drei-Türme-Weg in sein Buch auf Im Jahr 2014 wurde der Drei-Türme-Weg erstmals mit dem Siegel „Premium-Wanderweg“ des Deutschen Wanderinstituts ausgezeichnet. Noch im selben Jahr wurden mit Unterstützung mehrerer Firmen und Institutionen eine Sitzecke und mehrere Erlebnisstationen, darunter ein Aussichtsguckloch und ein Fallhammer, geschaffen. 2017 folgten eine ergänzende Wegebeschilderung, Stempelstellen sowie eine Schnitzwand. Zudem wurde der Weg zum zweiten mal mit dem Premium-Siegel zertifiziert. Gemeinsam mit Kindern der Grundschule im Funckepark wurden 2018 künstlerisch gestaltete Vogelhäuschen entlang des Weges aufgehängt. Zweimal (2018 und 2019) besuchte Deutschlands Wanderpapst Manuel Andrack den Drei-Türme-Weg, den er in sein Buch „Wunderbar wanderbar“ aufnahm. Ebenfalls 2019 wurde die Aussichtsplattform am Wildpark eröffnet. 2020: Dritte Zertifizierung durch das Deutsche Wanderinstitut als Premium-Wanderweg.

Deshalb sorgt sie dafür, dass der Drei-Türme-Weg jedes Jahr um weitere Anziehungspunkte ergänzt wird. Neu ist ein digitales Stempelsystem. Ab sofort kann der Wanderer – unabhängig von den Öffnungszeiten der regulären Stempelstellen – die Wanderurkunde (so er sie denn begehrt) mit dem Smartphone erwandern. An allen Stempelstellen findet er nun Schilder mit QR-Codes, die mit dem Smartphone gescannt werden können. Ab vier Stempeln (analog wie digital) kann er sich seine Urkunde in der Hagener Tourist-Informationen abholen.

Digitales Stempelsystem

Passend zum digitalen Stempelsystem gibt es einen online abrufbaren Parkausweis, der dem Wanderer eine verlängerte Parkzeit am Stadtgarten ermöglicht. „Ich freue mich riesig über die erneute Auszeichnung als Premium-Wanderweg“, so Kirsten Fischer: „Gleichzeitig finde ich es natürlich wichtig, immer wieder neue Erlebnisse zu schaffen, um damit bei Hagenern und Gästen zu punkten.“

Wer den Drei-Türme-Weg noch nicht kennt, kann ihn auf einer herbstlichen Wanderung erkunden. Passend zu den Herbstferien erhalten die ersten 20 abgeholten Wanderurkunden in der Touristinformation (Körnerstraße 25) einen kostenlosen Wanderbeutel.