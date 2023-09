Drei Unternehmen aus Hagen erhalten Ausbildungssiegel

Hagen. Henke AG, Elektro Walter Böhme und Autohaus Keller aus Hagen erhielten das Siegel für Ausbildungsqualität der Handwerkskammer.

Für vorbildliche Ausbildung junger Menschen sowie besonders erfolgreiche Nachwuchsgewinnung und Fachkräftebindung erhielten 32 Unternehmen aus dem Kammerbezirk Dortmund am vorigen Freitag das Siegel für Ausbildungsqualität der Handwerkskammer (HWK) Dortmund.

Drei dieser Unternehmen kommen aus Hagen. Ausgezeichnet wurden die Henke AG, Elektro Walter Böhme und das Autohaus Keller GmbH & Co. KG.

Berthold Schröder, Präsident der Handwerkskammer Dortmund, überreichte die Auszeichnungen passend zum bundesweiten Tag des Handwerks gemeinsam mit Hendrik Wüst, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen. „Ausbildungsbetriebe leisten einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung und bieten jungen Menschen einen guten Start ins Berufsleben“, sagte Schröder.

Gute Beispiele sollen andere Betriebe ermutigen

Viele Betriebe bildeten über ihren eigenen Bedarf aus, so der HWK-Präsident: „Das heißt, sie investieren viel Zeit und finanzielle Ressourcen, um eine begehrte Fachkraft auszubilden, die dann in einem anderen Betrieb durchstarten kann.“

Über ein Praktikum ermöglichten die Betriebe zusätzlich einen Blick ins Handwerk und ebneten jungen Menschen damit den Weg in eine Ausbildung: „Wir brauchen diese engagierten Unternehmen heute mehr denn je und darum ist es uns wichtig, ihre Leistung sichtbar zu machen und zu würdigen“, so Schröder. Aus diesem Grund sei das Ausbildungssiegel ins Leben gerufen worden: „Gleichzeitig möchten wir mit diesen guten Beispielen andere Unternehmen ermutigen.“

Von zentraler Bedeutung

Ministerpräsident Hendrik Wüst dazu: „Gut ausgebildete Handwerkerinnen und Handwerker sind von zentraler Bedeutung für unser Land und eine tragende Säule der nordrhein-westfälischen Wirtschaft. Gutes Handwerk bedeutet, die Tradition zu wahren und gleichzeitig am Puls der Zeit zu sein.“

Das gelte auch für die großen Herausforderungen unserer Zeit, für digitale Transformation und den Weg zur Klimaneutralität seien qualifizierte Handwerkerinnen und Handwerker unverzichtbar. Das Ausbildungssiegel der Handwerkskammer Dortmund stehe dabei für höchste Qualität und deren Wertschätzung in den Betrieben.

Derzeit 17 Azubis bei Henke

Die Henke-Geschäftsführer Karl-Heinz Ester, Philipp Brüggemann und Jan M. Brüggemann betonten mit Blick auf die vielen Azubis (aktuell sind es 17), die in der Hagener Firma schon ausgebildet wurden: „Die Ausbildung junger Talente in unserem Unternehmen ermöglicht es uns, immer wieder von neuen und frischen Ideen aus der Ausbildung und der schulischen Vorbildung zu profitieren. Wir sind uns bewusst, dass in den nächsten Jahren hervorragende Fachkräfte unser Unternehmen verlassen werden. Daher nehmen wir diese Herausforderung aktiv an und begegnen dem demografischen Wandel, indem wir in die Ausbildung investieren und jungen Menschen eine Perspektive bieten.“

Auch das von Walter Böhme 1930 gegründete Unternehmen (es wird seit 1985 von Karin Böhme und seit 2004 zusätzlich von Oliver Böhme geführt) hat neun Lehrlinge im Betrieb. Seit 1960 haben ca. 126 junge Menschen ihre Ausbildung abgeschlossen. „Für ein gutes Unternehmen sind Führungskräfte sehr wichtig und daher lege ich viel Wert auf die Ausbildung von Fachkräften im eigenen Betrieb, um sie danach zu übernehmen“, so Oliver Böhme.

Arbeitsplätze in der Region

Im Autohaus Keller (der Standort in Hagen wurde 2017 vom Autohaus Weber übernommen und 2018 eröffnet) haben seit 1978 rund 125 junge Menschen ihre Ausbildung abgeschlossen. Geschäftsführer Wolfgang Keller: „Wir leben von den Menschen in der Region und für die Menschen in der Region. Daher investieren und schaffen wir neue Arbeitsplätze im Siegerland, Sauerland, Limburg, Hagen und Lüdenscheid. Wir streben einen kontinuierlichen Arbeitsplatzaufbau an, deshalb übernehmen wir einen großen Teil unserer Auszubildenden.“

