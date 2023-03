Der Unfall geschah nahe des ehemaligen Max-Bahr-Baumarktes in Hagen.

Rettungswagen Drei Verletzte bei Unfall auf der Eckeseyer Straße in Hagen

Hagen. In Höhe des ehemaligen Max-Bahr-Baumarktes in Hagen kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Menschen verletzt wurden.

Bei einem Verkehrsunfall in Hagen wurden am Mittwochmittag drei Menschen verletzt. Das Unglück ereignete sich vor dem Teppichgeschäft neben dem ehemaligen Baumarkt Max Bahr in der Eckeseyer Straße.

Wie die Polizei in Hagen mitteilt, fuhr gegen 11.20 Uhr eine 39-jährige Hagenerin mit ihrem schwarzen Suzuki von dem Parkplatz des Teppichgeschäftes auf die Fahrbahn in Richtung Vorhalle. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah sie dabei den von links kommenden Mercedes eines Fahrers (47) aus Wetter. Bei der Kollision wurden die beiden beide Autofahrer sowie eine Mitfahrerin der 39-jährigen Frau leicht verletzt.

Der Rettungsdienst brachte zwei von ihnen in umliegende Hagener Krankenhäuser. Weder der Suzuki noch der Mercedes waren nach dem Unfall noch fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Eckeseyer Straße kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Autofahrer durch geschicktes Befragen überführt

Ebenfalls am Mittwoch überführte ein Motorradpolizist in Hagen bei einer gezielten Verkehrskontrollen nahe des Hauptbahnhofs einen VW-Fahrer, der ihm aufgefallen war, weil er am Steuer mit dem Handy telefonierte.

Der Beamte hielt den 25-Jährigen an. Dieser erklärte, seinen Führerschein und den Personalausweis vergessen zu haben. Das kam dem Beamten jedoch spanisch vor, er witterte eine Lüge. Geschickt befragte er den Mann zu den angegebenen Personalien – mit dem Ergebnis, dass sich dieser verzettelte und schließlich zugab, die Daten seines Cousins angegeben zu haben. Einen Führerschein besitze er auch nicht, das Auto habe er von seinem Cousin zur Verfügung gestellt bekommen.

Der Polizist untersagte dem Mann die Weiterfahrt und stellte Strafanzeige gegen den Mann sowie gegen dessen 26-jährigen Vetter, dem das Auto gehört.

