Drogenfunde bei Personenkontrolle in Hagen

Wehringhausen. Nach einem Drogenfund in Wehringhausen hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es gibt auch schon Verdächtige.

Ein Heroin-Fund hat am Freitag die Hagener Polizei beschäftigt. Polizeibeamte kontrollierten am Nachmittag eine Personengruppe in Wehringhausen und fanden bei einem 31-jährigen Mann diverse Betäubungsmittel.

Verdächtige wollen fliehen

Gegen 17 Uhr wurden die Polizisten in einer Grünanlage in der Wehringhauser Straße auf die insgesamt vier Personen aufmerksam. Als diese die Beamten erblickten, standen sie schnell auf und wollten weg gehen. Dabei fiel dem 31-Jährigen ein kleines Päckchen aus der Hosentasche. Es stellte sich heraus, dass sich darin Heroin befand. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten in einer Bauchtasche außerdem noch kleine Tütchen, die mit Cannabis und Haschisch gefüllt waren.

Als sie sich kurze Zeit später den ehemaligen Aufenthaltsort der Personengruppe näher ansahen, fanden sie dort noch eine Plastiktüte, in der sich mehrere Verkaufseinheiten Heroin befanden. Wem diese Tüte zuzuordnen ist, ist Gegenstand der laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Beamten zeigten den 31-Jährigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz an und beschlagnahmten alle aufgefundenen Drogen.

