DSDS: Hagener David Leischik weiter – Chance auf Liveshows

Sem Eisinger (l.) und David Leischik performen am Strand von Coconut Island, dem zweiten Set des Recalls in Thailand, den Song How Deep Is Your Love.

Hagen. David Leischik aus Hagen liefert bei DSDS weiter ab und bekam erneut viel Lob. Er ist wieder eine Runde weiter – und steht kurz vor den Liveshows

„Mit geht es sehr gut nach diesem Auftritt, ich war super-aufgeregt“, erzählt David Leischik nach seinem jüngsten Erfolg bei DSDS auf der Ferieninsel Phuket in Thailand im Gespräch mit der Stadtredaktion Hagen. Nachdem er bereits nach seinem letzten Auftritt zu den Top-20-Kandidaten zählte, konnte er auch in dieser Runde die Jury von sich überzeugen und darf seinen Traum von der großen Musikkarriere weiterleben. Schließlich hatte er, bevor er sich bei der bekannten Casting-Show beworben hatte, extra sein Studium dafür abgebrochen.

„Vor allem, dass sich Dieter Bohlen so über meinen Part bei dem Auftritt gefreut hat, war sehr schön zu erleben. Für mich war das der bislang schönste Moment bei DSDS.“ Dabei sei er mit dem Bee-Gees-Song kaum vertraut gewesen und habe ihn komplett lernen müssen, schildert Leischik die Situation in Südostasien: „Es war wirklich schwierig, weil wir erst am Vorabend die Songs bekommen haben – es war also diesmal besonders wenig Zeit. Ich habe wirklich komplett die ganze Zeit geübt“, erklärt der Kandidat mit Hagener Wurzeln, warum es bei der Ausstrahlung der Sendung nur selten zu sehen gewesen sei.

Geben bei ihrem Auftritt vor der DSDS-Jury alles: Sem Eisinger (l.) und David Leischik. Foto: Markus Hertrich / RTL

„Aber mein Engagement hat sich ausgezahlt und total gelohnt“, so der 27-Jährige, der in Haspe aufgewachsen und auch zur Schule gegangen ist. Mittlerweile lebt er mit seiner Freundin in Köln. Mit Hagen verbindet ihn aber bis heute viel. „Ich bin jetzt heilfroh, eine Runde weitergekommen zu sein. Der Traum, in die Liveshows zu kommen, rückt näher“, hat er einerseits das Lob genossen, sich aber auch sofort wieder auf die nächste Runde konzentriert. „Der Beste in einer Gruppe zu sein, bringt einen auch nur eine Runde weiter. Ich will das aber noch zweimal schaffen.“

Weitere Recall-Runde steht bevor

Beim Auslandsrecall auf der thailändischen Ferieninsel ging es nach einem verheißungsvollen Auftakt in der Hauptstadt Bangkok für die verbliebenen Top-20-Kandidaten weiter Richtung Phuket. Am Strand von Coconut Island warteten eine Luxusvilla und ein besonderes Audition-Set auf die Talente.

„Die Nerven waren bei allen angespannt“, so der Hagener über die Vorbereitung. Im entscheidenden Auftritt vor der vierköpfigen Jury – David Leischik sang gemeinsam mit Kandidat Sem Eisinger aus Frankfurt das Lied „How Deep Is Your Love“ von Bee Gees – konnte der 27-Jährige aber überzeugen. Es folgt nun eine weitere Auslands-Recall-Runde für die Sängerinnen und Sänger. Von Pop-Titan Dieter Bohlen gab es sogar den verbalen Ritterschlag für das Duo: ,,Ihr ward die beste Gruppe. Es war ganz große Klasse und es hat viel Spaß gemacht, euch zuzuschauen.“

Die nächste Folge der Jubiläums-Casting-Show läuft am kommenden Samstag, 18. März, ab 20.15 Uhr auf RTL. In den kommenden zwei Recall-Runden wird sich dann auch zeigen, ob der Hagener es in die Liveshows schafft – die im April starten.

