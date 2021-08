Eheleute raffen in Hagen Waren im Wert von 500 Euro zusammen

Hagen-Mitte. Sie schlichen in einer Parfümerie herum und rafften hochwertige Flacons zusammen: Doch ein Detektiv beobachtete die diebischen Eheleute in Hagen.

Ein diebisches Ehepaar wurde am Mittwoch in Hagen von der Polizei festgenommen.

Die Eheleute machten sich am Nachmittag in einer Parfümerie in der Elberfelder Straße zu schaffen. Der Ehemann (46) schirmte seine Frau (45) ab, damit diese hochwertige Flacons in ihre Tasche stecken konnte. Auf diese Weise hatten die beiden schon Waren im Wert von 500 Euro zusammengerafft.

Doch das diebische Duo wurde bei seinem heimlichen Tun von einem Ladendetektiv beobachtet, der die Polizei hinzurief. Aufgrund bestehender Haftgründe nahmen die Beamten das Ehepaar vorläufig fest und verfrachteten es ins Polizeigewahrsam. Beide erhielten natürlich auch eine Strafanzeige.

