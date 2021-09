Polizei in Hagen Ehestreit in Hagen: Kopf der Frau gegen die Wand geschlagen

Hagen. Nachdem es sich gewalttätig an seiner Frau vergriffen hat, muss ein 38-Jähriger sich eine neue Bleibe suchen.

Nachdem ein handfester Ehestreit am Sonntag eskalierte ist, hat die Hagener Polizei den Mann des Hauses verwiesen. Die Beamten waren am Nachmittag verständigt worden, nachdem der Konflikt offenkundig aus den Fugen geriet. Es stellte sich heraus, dass eine Frau von ihrem Ehemann an den Hals gefasst und ihr Kopf mehrfach gegen eine Wand geschlagen worden war. Bei dem Versuch sich loszureißen, verletzte sich die Frau zudem leicht an den Unterarmen. Die Polizei verwies den 38-jährigen Ehemann der Wohnung. Er erhielt ein zehntägiges Rückkehrverbot sowie eine Strafanzeige.

Das könnte Sie auch interessieren.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen