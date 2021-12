Ehrenamtliche Impfaktion in Hohenlimburg gegen das Virus

Stefanie Weber ist Apothekerin und eine der ersten ihrer Zunft, die am Sonntag am Kirchenberg bei den Corona-Impfungen mithalf.

Elsey. Impfaktion am Kirchenberg: Die Termine für Entschlossene, die eine Impfung erhalten wollten, waren am Sonntag komplett ausgebucht.

Vorfahren, Arm raus, Impfung rein – so sah die Drive-In-Impfaktion am Kirchenberg am zweiten Adventssonntag in der Kurzform aus. Die Termine für Entschlossene, die eine Corona-Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung erhalten wollten, waren am Sonntag komplett ausgebucht.

An den drei Adventssonntagen sorgen rund 70 Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler dafür, dass bis zu 4500 Menschen die Möglichkeit erhalten, sich impfen zu lassen. Erstmalig waren auch Apothekerinnen und Apotheker vor Ort, die impfen durften. „Wir tun und machen, um überall, wo es geht, zu helfen und zu unterstützen“, sagte Sebastian Grube, wenn man ihn nach seiner Motivation fragt, warum er am Adventssonntag über zwölf Stunden am Kirchenberg steht. Gemeinsam mit Ehefrau Sabrina sowie der Apothekerin Katharina Klaas (ehemalige pharmazeutische Leiterin des Hagener Impfzentrums) und Apotheker Dr. Christian Fehske organisierte er bereits zum zweiten Mal eine Impfaktion am Parkplatz des Kirchenbergstadions.

Zahlreiche ehrenamtliche Helfer

Dass das funktioniert, ist nur mit der Unterstützung von rund 70 Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern vom Technischen Hilfswerk, dem Malteser Hilfsdienst, dem Deutschen Roten Kreuz, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hagener Apotheken sowie vielen Privatpersonen möglich. Da passt es ungewollt ins Bild, dass so eine Aktion am 5. Dezember, dem „Tag des Ehrenamtes“, stattfand.

Für die Freiwilligen ist es eine Selbstverständlichkeit, ihren Adventssonntag einem Akt der Solidarität zu widmen, wie Dennis Faber vom Malteser Hilfsdienst in Hagen sagte: „Das ist ein Beitrag, um aktiv etwas gegen das Virus und die Pandemie zu unternehmen. Dazu hoffen die Malteser Hagen und ich, den Menschen sorgenfreiere Weihnachten zu ermöglichen.“

Bereits im Sommer 2021 organisierte das Team um Grube und Fehske die damalige Aktion am Kirchenbergstadion mit rund 4200 Impfungen. Nach dem Austausch mit der Stadt Hagen war schnell klar, dass eine Drive-In-Aktion viel Unterstützung im Kampf gegen das Virus bedeuten würde, erklärte Sebastian Grube: „Jetzt, wo die Zahlen explodieren, ist unsere Motivation, zu helfen, riesig.“

Sieben Ärzte im Einsatz

Dafür standen am zweiten Adventssonntag sieben ständige Ärztinnen und Ärzte aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis, Hemer, Dortmund und Hagen sowie Impfstoff für bis zu 1500 Impfungen bereit. Geimpft wurde in vier Drive-In-Zelten. Das Besondere: Erstmals durften auch Apothekerinnen und Apotheker den Impfstoff injizieren. Im Vorfeld wurden sie durch einen Arzt angeleitet und erhielten so einen „Impfschein“.

Unter Aufsicht eines Arztes oder einer Ärztin durften sie dann am vergangenen Sonntag erstmals den Coronaschutz impfen. „Das ist ein großes Signal und ein riesiger Meilenstein“, erklärte Apotheker Dr. Christian Fehske. „Lange Zeit war das ein großer Streitpunkt und jetzt gilt es, Vertrauen aufzubauen und zu zeigen, dass es um ein respektvolles Miteinander geht und nicht darum, den Ärzten etwas wegzunehmen.“ Denn der Fachkräftemangel sorgt dafür, dass es länger dauern kann, eine Impfung zu erhalten. So stelle das Hinzuziehen der Apotheker eine Win-Win-Situation dar.

Unkomplizierter Weg zur Impfung

Solche „niedrigschwelligen“ Impfangebote wie jenes am Kirchenberg sollen dafür sorgen, den Weg zur Impfung möglichst einfach zu halten – ohne lange Wartezeiten, Aufenthalte im Wartezimmer, komplizierte Terminbuchungen oder den Weg zum Arzt. Die Impfung im Drive-In ist unkompliziert: Online einen Termin buchen, zum Kirchenbergstadion kommen, die Unterlagen bereithalten und nach einem kurzen Gespräch mit einem Arzt oder einer Ärztin den Arm aus dem Auto halten und die Impfung erhalten. Damit ist der Corona-Schutz innerhalb von nur zehn Minuten erledigt.

Deshalb bitten die Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler, die Impfangebote ernsthaft in Anspruch zu nehmen, denn: „Das Impfen ist sicher“, erklärte Apothekerin Katharina Klaas, „und wer das nicht tut, kann sich sicher sein, dass er früher oder später erkranken wird.“

