+++Eilmeldung: Pkw auf Gleisen – Bahnlinie komplett gesperrt

Hagen. Ein Auto steht auf den Gleisen am Bahnhof Hagen-Hohenlimburg. Die Fahrerin ist leicht verletzt. Die Bergung des Audis wird Stunden dauern.

Schreck in den Abendstunden am Hagen-Hohenlimburger Bahnhof: Eine Autofahrerin, die am Dienstag, 10. Oktober, gegen 20 Uhr den Parkplatz an der oberen Isenbergstraße verließ und dann die untere Isenbergstraße überquerte, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, durchbrach einen Zaun und rutschte dann zwei bis drei Meter tief eine Böschung herunter.

Ersten Angaben zufolge rutschte die Frau dann in ihrem Audi über mehrere Gleise, bis sie an der Mittelinsel zum Stehen kam. Besucher einer gegenüberliegenden Gaststätte bekamen den Vorfall mit und machten sich beherzt auf den Weg, die Frau aus ihrem Fahrzeug zu befreien. Das Auto war stark verqualmt; vermutlich hatten die Airbags ausgelöst.

Mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht

Die Frau wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zum Glück passierte zum Zeitpunkt des Vorfalls kein Zug die Unfallstelle.

Die Sperrung der Bahnstrecke wird vermutlich Stunden dauern. Foto: Alex Talash

Wie die Leitstelle der Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte, wurde der komplette Zugverkehr sofort gestoppt. Die Sperrung dauert derzeit an. Ein Bergungsunternehmen sei angefordert, es sei mit einem komplizierten Einsatz zu rechnen, so die Leitstelle weiter. Vermutlich wird der gerufene Abschleppwagen versuchen, sich das liegengebliebene Fahrzeug mit einer Seilwinde „zu krallen“.

Momentan sind Kräfte der Hagener Polizei, der Feuerwehr sowie der Bergungsdienst vor Ort ; ein Verkehrsunfallteam wird ebenfalls eingesetzt, so die Polizei-Leitstelle.

„Zuginfo NRW“ geht von Sperrung bis 3 Uhr aus

Der Informationsdienst „Zuginfo NRW“ (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr) vermeldet einen Polizeieinsatz zwischen Hagen-Hohenlimburg und Hagen-Hauptbahnhof. Der Streckenabschnitt sei zur Zeit gesperrt. Die Züge würden zunächst am nächsten Bahnhof halten und dort warten.

In der Folge käme es zu Verspätungen und wahrscheinlich zu Teilausfällen. Kurzfristig könne es, so „Zuginfo NRW“ weiter, zu Änderungen im Zuglauf kommen. Fahrgäste sind daher aufgefordert, ihre Reiseverbindung kurz vor Abfahrt ihres Zuges zu prüfen. Aktuell geht „Zuginfo NWR“ von einer Sperrung bis 3 Uhr (Mittwochmorgen) aus.

