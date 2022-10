Ein Blick auf die süßesten Babys aus Hagen

Herzlichen Glückwunsch den Eltern: Neun neue Erdenbürger sind in den vergangenen Tagen in Hagen zur Welt gekommen. Ein Blick auf die Bilder.

„Mit jedem Menschen ist etwas Neues in die Welt gesetzt, was es noch nicht gegeben hat, etwas Erstes und Einziges“ - Martin Buber.



Isabella Amann Foto: firstmoment / WP

In diesem Sinne heißen wir herzlichst gleich neun neue Erdenbürger in Hagen willkommen. Von oben links: Mishaal Kunatharsan, Geb. am 23.9. um 20.21 Uhr, Adina-Lienne Wimmer, Geb. 12.10. um 19.35 Uhr, Lotta Amelie Specogna, Geb. 17.9. um 9 Uhr, Leana Rumpel, Geb. 8.10. um 17.38 Uhr, Efraim Anghel, Geb. 29.9. um 7.03 Uhr, Isabella Amann, Geb. 28.9. um 13.04 Uhr, die Zwillinge Milano und Millien Kamberovic, beide am 10.10. um 0.21 u. 0.22 Uhrgeboren und Diora Zejnulla, die am 13.10. um 3.10 geboren wurde.

Adina-Lienne Wimmer Foto: firstmoment / WP

Mishaal Kunatharsan Foto: firstmoment Fotografie / WP

Lotta Amelie Specogna Foto: firstmoment Fotografie / WP

Efraim Anghel Foto: firstmoment / WP

Leana Rumpel Foto: Torben Dieterich / WP

Diora Zejnulla Foto: firstmoment / WP

