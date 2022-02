Ein Herz für Öko-Themen

Die Hasper Bezirksvertretung hat ihr Herz für Öko-Themen entdeckt, reibt sich WP-Kommentator Martin Weiske verwundert die Augen.

Der Baumfällungsexzess rund um den Hohenhof hat in der Politik durchaus Spuren hinterlassen: Offenkundig­ haben die Mandatsträger doch einigen Rechtfertigungsdruck bei den Bürgern aushalten müssen und wollen in Zukunft besser präpariert sein, bevor irgendwo im großen Stil die Stämme taumeln.

So ging es jüngst in der Bezirksvertretung Haspe um den Neubau einer viergruppigen Kita auf dem Areal des dem Abriss geweihten Markanaheims. Einziger Diskussionspunkt: Was wird eigentlich aus den schützenswerten Bäumen? Die reckten sich dort nämlich besonders stattlich in den Himmel.

Mehr als Dienst nach Vorschrift

Mit dem Hinweis der Verwaltung, dass selbstverständlich alles nach Vorschrift ablaufe, wollten sich die Hasper Mandatsträger nach den jüngsten Erfahrungen nicht abspeisen lassen. Sie forderten vielmehr eine frühzeitige Information über den notwendigen Kettensägeneinsatz ein, um den Bürgern statt mit peinlichem Gestammel diesmal qualifiziert Rede und Antwort stehen zu können.

Geschärftes Öko-Gewissen schimmerte bei den Haspern zudem bei den Haushaltsberatungen durch. Statt 100.000 Euro solle der Kämmerer zur Bewahrung der Insektenpopulationen besser 150.000 Euro für Wildblumenwiesen bereitstellen. Eine ehrenwerte Forderung, für die – so viel Disziplin ist inzwischen in den Köpfen drin – natürlich ein Kompensationsvorschlag her muss.

Kein Treppenwitz

Und so präsentierten CDU, Grüne und Hagen Aktiv nach kurzer Sitzungsunterbrechung die Idee, die marode, aber arg breite Treppe zwischen Ernst-Meister-Platz und Preußerstraße statt für 75.000 Euro in der Premium-Variante zu sanieren, sich hier lieber mit der Schlicht-Ausführung für 25.000 Euro zufrieden zu geben.

Zack – schon sind 50.000 Extra-Euros für Wildblumen übrig. Und vielleicht sprießen ein paar davon sogar neben den abgespeckten Stufen.

