Ein Job für Männer: Erzieher in Hagen – Begleitung ins Leben

Schon vor einigen Jahren ist in Hagen das Pilotprojekt ,PIA’ gestartet – das bedeutet: praxisintegrierte Ausbildung, erklärt Katrin Siefert (Tagesbetreuung für Kinder im Fachbereich Jugend und Soziales). Statt der zweijährigen schulischen Ausbildung mit einem anschließenden Anerkennungsjahr in einer Einrichtung (auch diese Option haben Auszubildende aber nach wie vor) wird im Rahmen der PIA-Ausbildung der Auszubildende/die Auszubildende bereits von Beginn an in die Arbeit in den Kitas eingebunden: „Tageweise arbeiten die Auszubildenden dann in den Betrieben mit, an den anderen Tagen haben sie Schule“, erklärt Katrin Siefert. Bei diesem Modell wird die Ausbildung ab Beginn an vergütet. Die Stadt bezahlt nach Tarif (TVöD-SuE).

Als eine der ersten Berufsschulen in NRW bietet das Käthe-Kollwitz-Kolleg in Kooperation mit der Stadt auch den Ausbildungsgang Sozialmanagementan. Die neue Bildungsmaßnahme richtet sich an Erzieher/Erzieherinnen, die sich für Führungsaufgaben qualifizieren möchten. Nicht mehr pädagogische Aspekte stehen dabei im Vordergrund, sondern vor allem betriebswirtschaftliche Aufgaben wie Controlling, Rechnungswesen, Personalführung oder Organisation. Der berufsbegleitende Lehrgang ist auf anderthalb Jahre angelegt.