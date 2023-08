Ein Laden, ein Unikat: Kult-Reifenhandel Bartelheim wird 77

Kult in Hagen: Rainer Bartelheim und Sohn Michael Bartelheim führen den Reifenhandel in Wehringhausen.

Wehringhausen. Der Betrieb gilt in der Hagener Reifen-Branche als Kult: In diesem Jahr feiert Bartelheim mit viel Herz ein schräges Jubiläum.

Das kleine Büro an der Ecke Augusta-/Pelmkestraße zu betreten, bedeutet für sämtliche Kunden, sich auf eine charmante Zeitreise einzulassen. Denn an der auch jenseits von Wehringhausen gerne als Kult-Reifenhändler titulierten Fachwerkstatt Bartelheim sind zumindest äußerlich die Innovationsschübe der Modernität weitgehend effektfrei vorbeigezogen.

Seit 7x11 Jahren ist der etablierte Händler, bei dem sowohl Seniorchef Rainer Bartelheim als auch sein die Geschicke des Tagesgeschäfts führender Sohn Michael sich dem närrischen Brauchtum eng verbunden fühlen, in Hagen etabliert. Da die angedachten Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag der Firma den Distanzvorschriften der Corona-Pandemie zum Opfer fielen, wurden die angedachten Festivitäten somit zum jecken 77-jährigen Bestehen jetzt mit Kulinarischem und Musik sowie Hüpfburg und Kistenrollbahn nachgeholt.

Kein Raum für Äußerlichkeiten

Die Luft in dem kleinen Anmeldungsoffice mit Reifenregal ist stets geschwängert von einer undefinierbaren Mischung aus Öl- und Gummi-Mief, gepaart mit überreichlich Zigarettenqualm. Wer’s klinisch rein und stylish mag, ist hier falsch. Reichlich Reminiszenzen aus der Vergangenheit zieren die Nikotin-eingetönten Wände, ein zünftiger Plausch ist mit jeder Terminabsprache garantiert.

Rainer Bartelheim hat den Betrieb seines Vaters an der Ecke Augusta-/Pelmkestraße ins 21. Jahrhundert geführt. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Das ursprüngliche Geheimnis der Zunft ist seit Jahrzehnten gleich geblieben: Autos haben vier Räder, brauchen vier Reifen, welche je nach Jahreszeit und Profiltiefe gewechselt sowie mit dem Schlagschrauber gelöst und wieder fixiert werden müssen. Apropos: Einen Computer mitsamt Internet-Anschluss gibt es durchaus – natürlich neben einer intensiven Zettelwirtschaft.

Holpriger Start nach dem Krieg

Angefangen – zumindest fast – hatte es eigentlich schon 1942: Damals beschloss der Kaufmann Erich Bartelheim, sich in Haspe an der Berliner Straße mit einem Reifenhandel selbstständig zu machen. Es fehlte lediglich noch die letzte schriftliche Genehmigung der Behörden, erste Kunden hatten bereits die damals erforderlichen Reifenbezugskarten in der Tasche.

Doch die Einberufung in den Kriegsdienst, den Bartelheim mit dem Verlust seiner Hand bezahlte, kam schneller. Erst 1946 gelang es „nach der Zähmung etlicher Amtsschimmel“, wie Rainer Bartelheim das Ringen mit den Alliierten beschreibt, in der Körnerstraße vor 77 Jahren tatsächlich zu starten.

Auch das ist Bartelheim: Selbst die Marketing-Utensilien sehen aus, als hätten sie schon einmal bessere Tage gesehen. Foto: Bartelheim

Da mangels Ware das Reifengeschäft zunächst schleppend anlief, stand zunächst die Reparatur von Schläuchen, Schuhen und Gummistanzwaren im Fokus. Auch Umwege über eine Motorrad-Vertretung, einen Gebrauchtwagenhandel und eine Mercedes-Vertretung wollten nicht wirklich zünden, so dass die Firma erst 1950 als klassischer Reifenhandel mit inzwischen reichlich Zugang zu Ware und Material wirtschaftlich durchstartete. Als acht Jahre später die ursprünglichen Eigentümer der Innenstadt-Dependance ihre Immobilie wieder beanspruchten, etablierte sich Bartelheim im Jahr 1958 in Wehringhausen.

„Damals befasste man sich in erster Linie mit der Produktion runderneuerter Reifen“, erzählt Rainer Bartelheim aus der Zeit bis in die 1960er-Jahre. „Schließlich waren die Autos noch nicht so schnell wie heute – ein 170er Buckel-Mercedes erreichte maximal 130 km/h. Und im Winter fuhr man Spikes, da war nur Tempo 100 erlaubt. Da reichten ,Rundis‘ völlig.“

Ein Kleiner unter den Großen

Doch die Technik entwickelte sich rasant, der schlauchlose Reifen wurde erfunden, und Michelin brachte den Stahlgürtelreifen mit einer dreifach höheren Lebensdauer und deutlich geringerem Plattfuß-Risiko auf den Markt. „Die Nachfrage war so riesig, dass Michelin manchmal monatelang nicht liefern konnte und alle anderen Hersteller gezwungen waren, ebenfalls Stahlgürtelreifen anzubieten“, weiß Bartelheim. Schwierig war auch deren Runderneuerung, so dass Bartelheim als kleiner Vulkanisierer dieses Geschäftsfeld aufgab und sich zu einem reinen Handels- und Montagebetrieb entwickelte.

Rainer Bartelheim (rechts) fühlt sich ebenso wie sein Sohn Michael (links) über Grün-Weiß Haspe dem Karneval eng verbunden. Entsprechend habe beide nach der Corona-Pause entschieden, das runde Firmenjubiläum erst nach 77 Jahren nachzufeiern. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Dieser Markt entpuppte sich für einen Solisten als ein Haifischbecken, in dem nur die Großen sich behaupten konnten. Kaufmann Erich Bartelheim spezialisierte sich vor diesem Hintergrund auf die heute zum Michelin-Konzern gehörende Marke „B.F. Goodrich“, war in den 70er-Jahren einer der größten deutschen Händler dieses Labels und schaffte damit auch diesen Umbruch.

In dieser Zeit fand als nächste Familiengeneration Rainer Bartelheim den endgültigen Weg in die Firma, in der er bereits als Kind jede freie Minute verbracht hatte. 1982 übergab Erich Bartelheim als 74-Jähriger an den Kaufmann und BWL-Studenten, der den technischen Entwicklungen folgend die nächsten Umstrukturierungen einfädelte: Der Maschinenpark wurde erneuert, das Firmengrundstück erweitert und angekauft sowie der Betrieb auf drei Bühnen- und Montageplätze erweitert.

Das Lkw-Geschäft wurde aufgegeben und dafür die Zielgruppe der Motorradfahrer entdeckt. Zudem sorgte die Etablierung des Internets dafür, dass Bartelheim den Reifenhandel auf ganz Europa ausweiten konnte.

Dem Traditionellen verbunden

Parallel bewahrheitete sich der Branchenspruch „Gummi klebt“, indem auch Bartelheim-Spross Michael der Reifenbazillus anhaftete. Mit seiner Ausbildung als Kaufmann im Einzelhandel (Branche Gummibereifung) trägt der Sohn im Bereich der SIHK vermutlich bis heute als einziger Absolvent den Titel „Technischer Kaufmann im Reifenhandel“. Als solcher betreibt er seit 18 Jahren den Betrieb gemeinsam mit seinem Vater.

Eine seitens der Stadt mal angedachte Verlagerung der Betriebsstätte an die Wehringhauser Straße ist längst wieder vom Tisch. Foto: Bartelheim

Kuriositäten hat es seitdem immer wieder geben: Zuletzt, als die Stadt den Plan hegte, Reifen Bartelheim an die Wehringhauser Straße umzusiedeln, um auf dem Betriebsareal einen Mehrgenerationenpark zu schaffen. Doch beim Blick auf die Kosten hatte sich diese Rathaus-Idee mal wieder schnell erledigt. „Probleme gab es immer wieder, aber es war auch immer spannend und hat bei aller Arbeit Spaß gemacht“, sind sich Rainer und Michael Bartelheim einig. „So soll es bleiben!“

Keine Gefahr also, dass der kleine, aus der Zeit gefallene Büroraum irgendwann doch einmal renoviert werden könnte.

