Ein Rettungsanker für die Volme-Galerie Hagen

Hagen. Dass die Stadt Hagen mit Büros in die Volme-Galerie zieht, ist schade, findet Yvonne Hinz. Doch es scheint die einzige Rettung zu sein.

Ist die Nachricht, dass die Volme-Galerie Hagen kein reines Shopping-Center mehr ist, für Kunden und den Eigentümer der Mall als Bankrott-Erklärung zu deuten? Ist die Idee von einst, eine trendige Passage mit zahlreichen Läden, die ein Einkaufserlebnis bescheren, gestorben? Irgendwie schon.

Neuer Anlaufpunkt für Bürger in der Volme-Galerie in Hagen Neuer Anlaufpunkt für Bürger in der Volme-Galerie in Hagen

Obwohl es in der heutigen Zeit, in der eine Geschäftsinsolvenz der nächsten folgt, kein Wunder ist, dass nach Alternativen gesucht wird.

+++ Lesen Sie auch: Volme-Galerie Hagen: Neuer Anlaufpunkt für Bürger +++

Es scheint, als sei die Anmietung der Stadt Hagen von 3000 Quadratmetern früherer Einzelhandelsfläche der Rettungsanker für die Volme-Galerie.

+++ Lesen Sie auch: Westfalia-Marktleiter: „Kunden stehen in Insolvenz zu uns“ +++

Wenn nun zahlreiche Leute zwangsläufig durch die Passage marschieren, um ihre städtischen Angelegenheiten dort zu erledigen, wird das mehr Leben in die langen Gänge bringen. Und vielleicht siedeln sich aufgrund der höheren Frequenz dann ja auch tatsächlich neue Mieter an. Ich drücke die Daumen. Übrigens auch der Rathaus-Galerie, in der zwar jüngst endlich der Mediamarkt eröffnet hat, in der aber trotzdem noch etliche mit Packpapier verklebte Schaufensterscheiben ein trauriges Bild bieten.

Weitere Infos:

Der Begriff „Volme-Forum“ wurde gewählt, um die Nähe zur Volme zu unterstreichen und um eine Anlehnung an die Einkaufspassage Volme-Galerie zu schaffen.

Auch Teile des Obergeschosses werden nun von der Stadt Hagen genutzt. Foto: Alex Talash

Der Beschluss zur Anmietung des Volme-Forums wurde im Oktober 2021 im Rat der Stadt Hagen gefasst.

Die angemietete Fläche umfasst insgesamt 2.900 Quadratmeter, davon entfallen 1.400 Quadratmeter auf das Erdgeschoss und 1.500 Quadratmeter auf das Obergeschoss. Dabei handelt es sich um die Bruttoflächen, also mit Verkehrsflächen und Rettungswegen. Die reinen Büroflächen betragen im EG 1.248 Quadratmeter und im OG 1.381 Quadratmeter.

Zentrales Bürgeramt ist 900 Quadratmeter groß

Die Fläche des alten zentralen Bürgeramtes im Rathaus an der Volme beläuft sich auf 680 Quadratmeter. Die Fläche des neuen zentralen Bürgeramtes beläuft sich auf ca. 900 Quadratmeter.

Besetzung EG: Im zentralen Bürgeramt sind 33 Personen eingesetzt. In der Pflege- und Wohnberatung sind sieben Personen beschäftigt. Im Jugendbüro befinden sich zwei feste Arbeitsplätze.

Besetzung OG:I m VHS-Beratungsbüro befindet sich ein Arbeitsplatz, der durch wechselndes Personal der VHS besetzt wird.

Im Bereich Gewerbeabteilung sind 13 Personen eingesetzt Die Verkehrsabteilung ist mit acht Personen besetzt.

Öffnungszeiten des Durchgangs Einkaufspassage/ Holzmüllerstraße: mo - do 6 Uhr bis 19 Uhr. Fr. von 6 Uhr bis 16 Uhr. Sa von 9 Uhr bis 13.30 Uhr.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen