Einbrecher gefasst: Diensthund der Polizei Hagen beißt zu

Hagen. Zwei junge Einbrecher hatten ihr Diebesgut in Hagen schon bereit gelegt, als plötzlich die Polizei erschien. Die Beamten hatten ihren Hund dabei.

Vom Diensthund der Polizei Hagen verletzt wurde am Freitagnachmittag ein 21-jähriger Einbrecher. Die Polizei erwischte ihn und seinen Komplizen (17) auf frischer Tat.

Es war gegen 14.50 Uhr, als eine Frau zwei junge Männer beobachtete, die an der Karlstraße in Haspe in ein leerstehendes Firmengebäude mit Lagerhalle einbrachen. Sie alarmierte die Polizei.

Täter sind der Polizei hinlänglich bekannt

Die herbeigeeilten Beamten durchsuchte das Gebäude mit Hilfe ihres Diensthundes. Der Vierbeiner konnte die beiden Männer im Rahmen der Durchsuchung tatsächlich ausfindig machen und stellen. Einer der beiden Täter wurde durch einen Biss des Tieres verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, handelte sich um zwei junge Männer, die bereits Diebesgut zum Abtransport bereit gelegt hatten. Beide sind der Polizei bereits wegen diverser Vergehen bekannt und wurden vorläufig festgenommen, wobei der 21-jährige, der von dem Hund gebissen worden warm zunächst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde.

