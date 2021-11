Nachrichten aus Hagen Einbrecher in Hagen machen sich über Adventskalender her

Garenfeld. Bei einem Einbruch in Hagen-Garenfeld haben Einbrecher nicht nur Schmuck gestohlen, sondern auch den Adventskalender für die Kinder zerlegt.

Als Simone H. am Donnerstag gegen 13 Uhr nach Hause kam, schien erst einmal alles wie immer. „Ich habe ganz normal das Auto geparkt und durch die Haustür den Hund auf der Türmatte gesehen. Der lag da ganz entspannt“, schildert die 45-jährige Lehrerin die ganz alltägliche Situation. Dann liefen plötzlich aus Richtung Garten zwei unbekannte Männer an ihr vorbei. Zunächst habe sie sich noch gar keine Gedanken darüber gemacht, dass die Fremden in ihr Haus in Hagen-Garenfeld eingedrungen sein könnten. „Ich habe erst noch meine Nachbarn angerufen, um ihnen zu sagen, dass jemand in ihrem Garten war.“ Wenig später, als Simone H. dann ihr Haus betrat und sich genauer umsah, stellte sich heraus, dass es sich bei den beiden Männern um Einbrecher gehandelt hatte.

Drinnen fiel Simone H. dann die offene Terrassentür auf, die die Einbrecher aufgehebelt hatten, um ins Haus zu gelangen. Nach und nach entdeckte sie die offenen und durchwühlten Schränke und Schubladen in verschiedenen Räumen - auch in den Kinderzimmern. Abgesehen hatten die Diebe es vor allem auf Schmuck. „Einige Schmuckstücke haben sie mitgenommen, unter anderem auch die Kette, die meine Tochter zur Konfirmation bekommen hat.“ Der emotionale Wert wiege für die Familie schwerer als der materielle.

Süßigkeiten ausgepackt

Offenbar waren die Einbrecher mit dem erbeuteten Schmuck aber noch nicht zufrieden. Und so mussten auch die beiden eigens von Simone H. in mühsamer Handarbeit angefertigten Adventskalender dran glauben, die für ihre beiden Töchter bestimmt waren.

Bei einem Einbruch in Hagen-Garenfeld machen sich die Täter nicht bloß über den Schmuck, sondern auch die selbstgebastelten Adventskalender der Kinder her – so sah der in Mühe gebastelte Kalender vorher aus. Foto: Simone Hoppe / Privat

Päckchen für Päckchen haben die Diebe den selbstgebastelten Kalender, der am Fenster im Wohnzimmer hing und dort für vorweihnachtliche Stimmung sorgte, auseinandergenommen. Dabei fanden sie jedoch nur Süßigkeiten und Kosmetikartikel für Mädchen im Teenageralter. Den Inhalt der liebevoll verpackten Advents-Geschenke, ließen die Einbrecher zurück. „Ich habe vier Stunden gebraucht, um alle Überraschungen einzupacken und viel Liebe reingesteckt“, sagt die Mutter. „Nach zwei, drei Päckchen hätte man ja langsam mal merken können, dass darin keine Kostbarkeiten versteckt sind.“

Für ihre 13- und 14-jährigen Töchter richtet Simone H. die Adventskalender nun noch einmal neu her. Trotzdem bleibt bei der Familie ein ungutes Gefühl zurück. „Die Vorstellung, dass Fremde durch unser Haus gelaufen sind und alles durchsucht haben, ist sehr unangenehm, auch für meine Mädels“, betont die Lehrerin. „Und darüber, dass ich die Adventspäckchen jetzt noch mal neu sortieren und verpacken muss, ärgere ich mich mit am meisten.“

Hagen-Garenfeld: Mit Leckerli den Hund bestochen

Die Kalender-Päckchen mit der 24 hätten die Einbrecher kurioserweise unversehrt gelassen. An anderer Stelle seien die Einbrecher dafür cleverer vorgegangen: „Ich gehe davon aus, dass sie sich aus der Leckerli-Dose bedient haben, um den Hund zu beruhigen. Die stand nämlich nicht an ihrem normalen Platz.“

Laut Polizeimeldung flohen die Einbrecher in Richtung Bushaltestelle Garenfeld und stiegen dort in einen dunklen BMW, möglicherweise mit Düsseldorfer Kennzeichen. Gekleidet waren sie in Kapuzenpullover mit hellen Applikationen und Jogginghosen.

Hinweise nimmt die Polizei unter 02331/986 2066 entgegen.

