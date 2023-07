Durch ein Fenster steigen die Täter im Volmetal in eine Privatwohnung ein.

Polizei in Hagen

Polizei in Hagen Einbrecher lassen in Hagen-Dahl Schmuck mitgehen

Dahl. Auf Schmuck hatten es Einbrecher im Hagener Volmetal abgesehen. Wer hat die Täter am Donnerstagvormittag vielleicht gesehen?

Nach einem Wohnungseinbruch im Volmetal fahndet die Polizei Hagen nach den Tätern. Die bislang Unbekannten brachen am Donnerstagvormittag in ein Mehrfamilienhaus in Dahl ein und stahlen Schmuck aus der Wohnung eines 58-jährigen Mannes.

Am helllichten Tag eingestiegen

Die Wohnung des Mannes befindet sich im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss eines Hauses in der Ribbertstraße. Gegen 10.15 Uhr verließ der 58-Jährige das Haus und kehrte bereits gegen 11.45 Uhr zurück. Dabei musste er feststellen, dass sich Unbekannte durch ein Fenster im Erdgeschoss gewaltsam Zutritt zu dem Haus verschafft hatten. Im Schlafzimmer durchwühlten die Täter mehrere Schränke und stahlen eine Schmuckkiste aus einer Kommode. In dieser befanden sich mehrere Uhren und eine Goldkette.

Die Kripo übernahm noch am Tatort die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollten sich telefonisch bei der Polizei melden: 02331-986 2066.

