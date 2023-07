Polizei in Hagen Einbrecher schneiden in Hagen-Haspe Tresor auf

Haspe. Einbrecher sind in einen Reifenhandel in Haspe eingestiegen. Dabei machten sie reichlich Beute. Wer hat was gesehen?

Nach einem Einbruch in einen Hasper Reifenhandel fahndet die Polizei Hagen nach den Tätern und bitte um Zeugenhinweise. Die Unbekannten sind bereits, wie die Polizei jetzt erst mitteilte, in der Nacht zum Donnerstag in die Räume des Betriebes eingestiegen und haben dort Bargeld aus einem Tresor erbeutet.

Tresor aufgeschnitten

Mitarbeiter der Firma an der Hördenstraße betraten am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr das Gebäude und stellten fest, dass die Ganoven mehrere Türen aufgehebelt hatten. In einem Büroraum schnitten sie einen Tresor auf und stahlen einen vierstelligen Geldbetrag daraus. Die Kripo übernahm die weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls noch am Tatort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollten sich melden unter Telefon 02331/986 2066.

