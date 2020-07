Die Polizei sucht nach einem Einbrecher in Hagen.

Blaulicht Einbrecher will Beute in Hagener Geschäft machen

Hagen. Ein Einbrecher hat in der Rathausstraße in Hagen zugeschlagen - und wurde dabei beobachtet. Er flüchtete vom Tatort. Polizei hofft auf Hinweise.

Ein 23-Jähriger ist am Montag, 6. Juli, gegen 0.15 Uhr, Zeuge eines Einbruchs in ein Geschäft in der Rathausstraße geworden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei verschaffte sich der unbekannte Täter über ein Oberlicht über dem Haupteingang Zugang zum Geschäft und versuchte einen Fernseher zu entwenden.

Ohne Diebesgut geflüchtet

Als der Täter den Zeugen bemerkte, flüchtete er ohne das Diebesgut in unbekannte Richtung. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der Zeuge beschrieb den Mann wie folgt: bräunlicher Hauttyp, circa 180 cm groß, etwa 30 bis 40 Jahre alt, kurze braune Haare. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine kurze Hose und ein helles T-Shirt. Er hatte einen dunklen, sehr dreckigen Rucksack bei sich.

Die Polizei bittet unter der 02331/986 2066 um weitere Hinweise.