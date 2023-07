Einbruch in Hagener Gymnasium: Schule wird verwüstet

In das Fichte-Gymnasium in Hagen wurde eingebrochen.

Hagen-Mitte. Unbekannte Täter brechen in das Fichte-Gymnasium in Hagen ein und hinterlassen eine Spur der Verwüstung. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

In das Fichte-Gymnasium in Hagen ist eingebrochen worden: Am Montag meldete sich eine Objektbetreuerin bei der Polizei: In der Goldbergstraße waren offenbar Unbekannte in das Schulgebäude eingebrochen.

Softdrinks verschüttet und Schränke durchwühlt

Die Ermittler grenzen den Tatzeitraum zwischen Freitag, 13.15 Uhr und Montag, 7 Uhr, ein. Die Unbekannten verschafften sich auf bislang noch nicht geklärte Weise Zutritt ins Schulgebäude. Dort durchwühlten sie Schränke und Kommoden. Die Gegenstände warfen sie auf den Boden. Sie beschrieben Tafeln und verschütteten Softdrinks und verwüsteten die Schule.

Entwendet wurde nach jetzigem Kenntnisstand nichts. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Hagener Kripo, die wegen Einbruchs ermittelt, unter 02331/986 2066 entgegen.

