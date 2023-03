Die Kleingartenanlage liegt im Norden des Hameckeparks, der größten öffentlichen Grünfläche in Hagen.

Diebstahl Einbruch-Serie in Gartenanlage am Hameckepark in Hagen

Boelerheide. Einbruchserie in einer Kleingartenanlage am Hameckepark in Hagen, der größten öffentlichen Grünfläche der Stadt.

In der Nacht auf Samstag wurden zahlreiche Parzellen in einer Kleingartenanlage am Hameckepark aufgebrochen und diverse Gegenstände, wie Arbeitsgeräte, entwendet. Mindestens zehn Parzellen sind nach bisherigen Ermittlungen betroffen. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Hagen unter 02331/986-2066 entgegen.

