Eine Frau leitet in Hagen den Fachbereich Bildung

Hagen Mit Bianca Sonnenberg übernimmt im Jahr 2024 eine Überzeugungstäterin den Fachbereich Bildung.

Einstimmig haben die Mitglieder des Rates der Stadt Hagen in ihrer letzten Sitzung vor der Weihnachtspause Bianca Sonnenberg zur neuen Leiterin des Fachbereichs Bildung der Stadt Hagen gewählt. Die 58-Jährige, die in Hagen aufgewachsen ist, bezeichnet sich selbst als „Überzeugungstäterin“, was die Förderung von Bildung und Kultur in Hagen angeht. „Ich lerne Spanisch an der Volkshochschule, leihe mir die Bücher für meinen privaten Buchclub in der Bücherei aus, meine Kinder und ich haben Klavier an der Hagener Musikschule gelernt“, sagt Sonnenberg, „zudem bin ich passionierte Muschelsalat-Besucherin, besitze ein Abo fürs Theater und eine Dauerkarte in unserem Kunstquartier.“

Lange Karriere bei der Stadt

Sonnenberg ist seit dem 1. September 1986 bei der Stadt Hagen tätig. Zu Beginn als Stadtinspektor-Anwärterin mit dem Studienabschluss Diplom-Verwaltungswirtin. Stationen in der Verwaltung waren danach unter anderem das Sozialamt, die Stadtkasse und verschiedene Abteilungen im Fachbereich Personal und Organisation. Seit dem 1. August 2012 leitet sie als Fachdienstleiterin die Volkshochschule Hagen (VHS) und die Max-Reger-Musikschule (MRM), die organisatorisch zum Fachbereich Bildung gehören und dessen stellvertretende Leitung sie bereits übernommen hat.

Jochen Becker, der aktuelle Leiter des Fachbereichs Bildung, beendet zum 31. Januar 2024 seinen aktiven Dienst. Vor dem Hintergrund der besonderen fachlichen Eignung übernimmt Bianca Sonnenberg bereits ab dem 1. Januar 2024 die Leitung des Fachbereichs Bildung.

