Eintauchen in die Welt der Sinne

Hohenlimburg. Die Verschmelzung von Licht, Schauspiel und Akustik bringt bei den Jules-Verne-Abenden einen besonderen Zauber in den Hohenlimburger Schlosshof.

Eine spektakuläre Lichtshow gepaart mit elektronischer Musik und großartigem Gesang konnte jeder erleben, der am Freitag- und Samstagabend den Hohenlimburger Schlosshof betrat. Die audiovisuelle Show „The Jules Verne Experience – 20.000 Meilen unter dem Meer“ wurde im Rahmen der Schloss-Spiele gleich zweimal präsentiert. Teil der Produktion waren unter anderem die Schauspieler Claude-Oliver Rudolph (Tatort, Das Boot), Fabian Harloff (TKKG) sowie Musiker Dave Kaufmann (Das Supertalent).

Das Besondere an der Veranstaltung ist die Zusammensetzung des Publikums: Gemeinsam mit den Hochwasser-Hilfe-Initiativen haben sich die Schloss-Spielfreunde dazu entschieden, 180 Eintrittskarten für die Veranstaltung Betroffenen und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern der Katastrophentage in Hagen frei zur Verfügung zu stellen. Die Resonanz ist eine Mischung aus Begeisterung und Dankbarkeit.

Geste an die Opfer der Fluten

40 Ehrenamtler Einen besonderen Dank richtet der Freundeskreis Schloss-Spiele Hohenlimburg an seine ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. „Normalerweise sind wir mit 10 bis 15 Leuten an einem Abend hier“, erklärte Carsten Kunz, „durch die Hygienemaßnahmen sind wir in diesem Jahr jeden Abend rund 40 Leute, um die Veranstaltungen regelkonform ermöglichen zu können. Dass die Besucherinnen und Besucher jetzt am Tisch bedient werden, ist für viele angenehmer, aber ohne die Ehrenamtler würden das einfach nicht laufen. Deshalb: ein riesiges Dankeschön.“

„Hohenlimburg ist durch Corona und das Hochwasser krisengebeutelt, deshalb haben wir uns natürlich überlegt, was können wir tun?“ Als Carsten Kunz, Vorsitzender des Freundeskreis Schloss-Spiele Hohenlimburg, die Besucherinnen und Besucher am Wochenende begrüßte, blickte er in die unterschiedlichsten Gesichter – Familien, Freundinnen und Freunde, Helferinnen und Helfer. Denn es sollte ein Abend der Ablenkung sein: „Deshalb wollten wir Ihnen die Möglichkeit bieten, sich einen Abend fallen lassen zu können.“ Dafür wurden 180 Freikarten für Betroffene und Ehrenamtler im Rahmen der Hochwasserkatastrophe durch Spenden des Rotary Club Hagen, der Gebäudereinigung Riegel, der Hohenlimburger Kalkwerke, der Goldschmiede Adam, der CDU sowie der SPD Hohenlimburg zur Verfügung gestellt.

Die audiovisuelle Show fesselt das Publikum im Schlosshof. Foto: Frauke Höller

Solche Momente machen Oberbürgermeister Erik O. Schulz Mut; er besuchte die Veranstaltung am Samstagabend: „Ich habe in den letzten Wochen so viel Leid gesehen, aber auch noch nie so viel Solidarität miterlebt. Das war mit Sicherheit das bewegendste in meinen sieben Jahren als Oberbürgermeister. Wie viele Menschen die Schüppe in die Hand genommen haben, hat uns wirklich berührt und schwer beeindruckt. Das hat mir Mut gemacht.“

Uwe Polenske ist einer von denen, die die Schüppe in die Hand genommen haben. Über Facebook erfuhr er vor vier Wochen von der Hochwasserkatastrophe und machte sich daraufhin sofort auf den Weg nach Hagen, um tagelang mit anzupacken. „Einfach, um zu helfen – egal, wem, egal wo. Ganz selbstlos und um vielleicht ein Stück Hoffnung geben zu können“, erklärte der Olper. Über die Freikarte als Dankeschön freute er sich sehr; die Schloss-Spiele besuchte Polenske so das erste Mal: „Das Ambiente und das Ensemble haben mir wirklich sehr gut gefallen. Ich mache selber Musik und kann deshalb auch sagen, dass die Beschallung als Zuschauer sehr angenehm war.“

Starke Besetzungen

Nicht bloß Claude-Oliver Rudolph (rechts) als Kapitän Nemo zählt zu den ganz starken Rollenbesetzungen. Foto: Frauke Höller

Denn Beschallung erfuhren die Zuschauerinnen und Zuschauer rund zwei Stunden in Form von elektronischer Musik im Stile von Kraftwerk und Jean-Michel Jarre. Die Musik gestalteten die Komponisten Ingo Hauss und Hayo Lewerentz. Unter anderen mit Fabian Harloff als Jules Verne, Claude-Oliver Rudolph als Kapitän Nemo und Katja Friedenberg (The Voice of Germany 2012) als Marine ist „The Jules Verne Experience – 20.000 Meilen unter dem Meer“ schauspielerisch und musikalisch stark besetzt.

Das wird dem Fantasy Musical von Science-Fiction-Autor Jules Verne nur gerecht, findet auch Besucherin Brigitte Pflug: „Das war einfach nur fantastisch. Am besten haben mir die Lichtshow und die Bilder im Hintergrund gefallen. Das Ambiente dazu ist ein Traum.“ Die spektakulären Licht- und Bühnenelemente sind Teil der Neuinterpretation des ursprünglichen Originals „Vingt mille lieues sous les mers“ (20.000 Meilen unter dem Meer) von Verne. Zuschauerin Anna Schober gefällt das sehr gut: „Eine gelungene Neuinterpretation eines wundervollen Klassikers und eine schöne Idee, den Betroffenen eine Ablenkung von ihrem Schicksal zu bieten.“

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen