Eintritt frei: Festakt mit Green in Elbershallen Hagen

Zehn ausverkaufte Konzerte im Stadttheater Hagen und zwei weitere vor einem begeisterten Publikum in der großen Dortmunder Westfalenhalle – die Hagener Band Green schreibt mit „Symphonic Floyd“ gerade eine beeindruckende Erfolgsgeschichte. Die Auftritte zu Ehren der legendären Rockgruppe Pink Floyd haben in der Musikszene bleibenden Eindruck hinterlassen.

Jetzt gibt es noch mehr davon: Am Samstag, 23. März, spielt Green in den Elbershallen das komplette Album „The dark side of the moon“ von Pink Floyd, das vor genau 50 Jahren veröffentlicht und zu einem der erfolgreichsten Alben der Rockmusik wurde. Anlass des Konzertes ist das 60-jährige Bestehen der städtischen Max-Reger-Musikschule in Hagen, deren Abteilung Rock-Pop-Jazz wiederum ihre 40. Geburtstag feiert. „Wir kennen ja wirklich viele Bühnen, aber dieser Auftritt in diesem historischen Gebäude mit seiner speziellen Atmosphäre ist schon etwas ganz Besonderes für uns“, blickt Drummer Rolf Möller dem Gastspiel in seiner Heimatstadt voller Vorfreude entgegen.

Kreatives Quartier mitten in Hagen

Möglich wird das Konzert durch die Elbershallen bzw. deren Betreiber, die Hagenpeg Beteiligungs- und Projektentwicklungs GmbH, die das Honorar für Green übernimmt: „Das ist unser Geschenk an die Musikschule“, sagt Geschäftsführer Christian Isenbeck.

Vorfreude aufs Jubiläumskonzert (von links): Milla Kapolke (Green), Rolf Möller (Green), Christian Isenbeck (Elbershallen), Martin Rösner und Dr. Michael Weigelt-Liesenfeld (beide Musikschule Hagen). Foto: Michael Kleinrensing / WP

Nun muss man wissen, dass die Musikschule ihr Domizil in den Elbershallen hat – man darf sicherlich von einer innigen Beziehung sprechen, denn ohne ein Entgegenkommen der Hagenpeg könnte die städtische Einrichtung wohl kaum die Miete für diesen attraktiven Standort aufbringen. „Uns ist es aber wichtig, die Musikschule zu beherbergen“, betont Isenbeck. Schließlich lebten die Elbershallen nicht zuletzt von ihrem Image als kreatives Quartier.

Musikschule ist älter als Pink Floyd

Ins Leben gerufen wurde die Musikschule 1963 und damit sogar zwei Jahre vor Pink Floyd. Als Konservatorium mit dem Schwerpunkt Klavier hatte die Einrichtung aber auch wenig gemein mit der britischen Rockband. Das änderte sich 1983 mit der Gründung der Rock-Pop-Jazz-Abteilung, die inzwischen von Martin Rösner geleitet wird. „Die goldenen 80er Jahre sind so heute wohl nicht mehr möglich“, erinnerte er an Grobschnitt und Co., die von Hagen aus ein Stück deutscher Musikgeschichte schrieben.

Auch Green ist ein kleiner Teil dieser Geschichte, die Band wurde 1974 gegründet. Milla Kapolke war von Anfang an dabei, heute unterrichtet er Musik an einer Walforfschule und vertritt eine klare Meinung: „Musik ist eines der wichtigsten Fächer überhaupt, auch was seine soziale Funktion angeht und die gesamte Entwicklung eines jungen Menschen. Jeder Erstklässler sollte lernen Flöte zu spielen.“

Extrabreit- und Green-Drummer Möller startete seine musikalische Karriere eher abseits schulischer bzw. akademischer Pfade. „Ich bin schon an der Blockflöte gescheitert, das war nicht mein Instrument“, berichtete er von seinen misslungenen Anfängen: „Mein Vater hat das Instrument zerbrochen und weggeworfen, ich bin aus dem Unterricht geflogen.“ Umso erfolgreicher war bekanntlich Möllers spätere Karriere als Rockmusiker, und nachtragend ist er ohnehin nicht: „Meine Tochter hat bei den Streichmäusen Geige zu spielen gelernt.“

Der Festakt am kommenden Samstag in den Elbershallen ist gleichsam der Höhepunkt eines vielfältigen Jahresprogramms der Musikschule mit 60 Veranstaltungen. Auf drei Bühnen wird ein abwechslungsreiches Programm geboten; mit den Gründungsvätern der Rock-Abteilung, insbesondere Heinz Manuel Krause, wird am Abend eine Interview-Runde stattfinden.

Das Programm des Festaktes auf vier Bühnen

Der Eintritt zum Festakt ist übrigens frei, hier das gesamte Programm:

Hauptbühne: 15 Uhr Together (inklusive Band der Musikschule)

16 Uhr: Schülerinnen und Schüler der Musikschule

17.30 Uhr: Cosmixx

18.30 Uhr: Big Band der Musikschule

19.30 Uhr: Interview mit Gründungsvätern der Abteilung Popularmusik

20.30 Uhr Green (50th Anniversary Concert of „Dark side of the moon“).

Bühne Bowlingcenter: ab 15 Uhr: Out of the Box, The New Band, Late Night Seven, Bambi´s Accident, Mixed Students Band, Jazzkombinat Hagen, Staring at the Static.

Theater an der Volme: 15.30 Uhr: Consort für Alte Musik

16.30 Uhr: Querbeet (Gesang: Veronika Haller, Klavier: Ursula Neuhäuser)

Innenhof Bethel-Stiftung:

16 Uhr: Das BlasOHRchester

