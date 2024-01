Eisglätte in Hohenlimburg: Lastwagen festgefahren

Lennetal Wegen der Glätte blieb ein Lastwagen auf der Hammacher Straße stecken. Die Polizei sperrte den Bereich für mehrere Stunden

Schnee und Eis haben am Donnerstagmorgen für stockenden Verkehr im Lennetal gesorgt: Auf der Hammacher Straße zwischen Hagen und Hohenlimburg hatte sich in den frühen Morgenstunden wegen der Glätte ein Lastwagen festgefahren und musste befreit werden. Der Verkehr hinter dem betroffenen Fahrzeug staute sich entsprechend. Um weitere Behinderungen des Verkehrs durch die Straßenglätte in dem Bereich zu verhindern, sperrte die Polizei die Hammacher Straße, bis ein Räumfahrzeug der Hagener Entsorgungsbetriebe anrückte und die Gefahr beseitigte. Von 7 Uhr bis 10 Uhr blieb die Hammacher Straße gesperrt, so die Polizei.

23 Verkehrsunfälle

Weitere witterungsbedingte Verkehrsstörungen oder Sperrungen verzeichnete die Polizei nicht. Von Mittwochmorgen bis zum Donnerstagmittag zählte man jedoch insgesamt 23 witterungsbedingte Verkehrsunfälle mit Sachschaden im Stadtgebiet. Verletzt wurde dabei niemand. Die meisten der gezählten Verkehrsunfälle ereigneten sich am Mittwochnachmittag und am frühen Abend.

Die Wetterlage hat sich auch auf die Müllabfuhr ausgewirkt: In Hohenlimburg konnte der Hagener Entsorgungsbetrieb wegen des einsetzenden Schneefalls am Mittwoch nicht alle Tonnen leeren. Die betroffenen Bürger können Säcke mit dem Volumen ihrer Mülltonne packen und bei der kommenden Abfuhr dazu stellen, so der HEB. Die Säcke werden dann mitgenommen. Mit weiterem Schneefall ist derweil in den nächsten Tagen nicht zu rechnen. Jedoch sind für Samstagnacht Tiefstwerte bis zu Minus 6 Grad angekündigt. Die Glätte-Gefahr ist für diesen Winter also noch nicht vorbei.

