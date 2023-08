Elbers-Event oder Feuerwehrfest – wofür wir uns entscheiden?

Auf dem Elbersgelände in Hagen lässt es sich gut feiern. Das Foto ist im vergangenen Juni beim Kultur-Event „Extraschicht“ entstanden. Aber es gibt in Hagen noch weitere nette Veranstaltungsorte und schöne Feste.

Hagen. Am 25. und 26. August stehen schöne Veranstaltungen in Hagen an. Für jede sprechen gute Gründe. Yvonne Hinz überlegt, wohin es sie verschlägt.

Wer die Wahl hat, hat die Qual. . . Sind Sie auch so ein Planungs-Tierchen und Wochenend-Organisator? Ich schon. Was nicht heißen muss, dass ich alles, was ich mir vornehme, auch tatsächlich mache. Aber ich möchte eben nicht, dass mir etwas durchgeht. Ich könnte ja ‘was verpassen.

Am kommenden Wochenende, Freitag, 25. August, und Samstag, 26. August, stehen wir wieder vor der Qual der Wahl, denn zwei nette Sachen stehen zeitgleich an.

„Groove Delights“ - die Band präsentiert Partymusik für jedermann und tritt am Samstag, 26. August, auf dem Elbersgelände in Hagen auf. Foto: Veranstalter

Am Freitag und Samstag, 25. und 26. August, heißt es auf dem Elbersgelände in der Hagener Innenstadt „Elbers live!“

„Zwei Tage Live-Musik, umsonst und draußen“

Betitelt ist die Veranstaltung mit „Zwei Tage Live-Musik, umsonst und draußen“. Am Freitag ab 20 Uhr tritt die Live-Band „4 Music Night“ auf, am Samstagabend rockt „Groove Delights“ die auf dem Areal aufgebaute Bühne. Klingt nach netten Open-Air-Events, oder?

Feuerwehrfest der Löschgruppe Eppenhausen

Aber zur gleichen Zeit geht’s an der Haßleyer Straße schön zünftig zu, da findet nämlich das Feuerwehrfest der Löschgruppe Eppenhausen statt, und die Organisatoren versprechen „Hier brennt die Luft“.

Auch nicht schlecht, und da kenn’ ich vermutlich jeden zweiten Besucher – zumindest vom Sehen.

Am Feuerwehrgerätehaus an der Haßleyer Straße 61 in Hagen wird am Wochenende (25. und 26. August) zünftig gefeiert. Foto: Michael Kleinrensing / WP Michael Kleinrensing

Am Freitag ab 18.30 Uhr gibt’s vor dem Feuerwehrgerätehaus Reibekuchen und Deftiges vom Grill. Etwas später, ab etwa 20 Uhr, legt Party-DJ Guido Klein Musik auf, und die mobile Cocktailbar wird eröffnet.

Am zweiten Veranstaltungstag, also am Samstag, 26. August, startet das zünftige Fest bereits um 14 Uhr, am Abend (ab 19 Uhr) tritt dann die Liveband „X-Ilewn“ auf.

Einfach mal schauen

Hhmm, wir könnten natürlich auch einfach mal zu Hause bleiben und im Garten den Grill anschmeißen. Aber „Elbers Live!“ sowie das rustikale Feuerwehrfest klingen doch wirklich nicht übel. Wir werden mal schauen. . .

