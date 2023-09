Elektrogeräte müssen zurück genommen werden. Aber passiert das auch in Hagen?

Service Elektroschrott im Supermarkt abgeben? So klappt’s in Hagen

Hagen. Seit einem Jahr sind auch große Super- oder Drogeriemärkte verpflichtet, einige Altgeräte zurückzunehmen. Wie funktioniert das in Hagen?

Ist es in den Hagener Supermärkten einfach möglich, kleine Elektrogeräte zurückzugeben, die nicht mehr funktionieren? Das hat die Umweltberatung der Verbraucherzentrale NRW überprüft. Hintergrund ist die seit 1. Juli 2022 geltende neue Regelung im Elektronik- und Elektroaltgerätegesetz. Demnach sind auch große Supermärkte, Discounter oder Drogeriemärkte dazu verpflichtet, Altgeräte bis 25 Zentimeter Kantenlänge – etwa Fernbedienungen, Wecker oder elektrische Zahnbürsten – zurückzunehmen, wenn sie selbst mehrfach im Jahr Elektronikartikel verkaufen.

Doch in Hagen weisen die wenigsten Geschäfte Verbraucher wie vorgeschrieben deutlich auf diese Möglichkeit hin, so das Ergebnis der Stichprobe. Sieben große Geschäfte wurden dafür im Juli 2023 besucht.

Sammelquote soll erhöht werden

Ziel der neuen gesetzlichen Regelung ist es, die Sammelquote von ausgedienten Elektrogeräten zu erhöhen. Aktuell wird die gesetzlich geltende Quote von 65 Prozent aller verkauften Geräte nämlich mit 44 Prozent deutlich unterschritten. „Ob Ladekabel, Fernbedienung oder Fön: Allzu oft landen die kleinen Teile im Restmüll, obwohl das nicht erlaubt ist. Damit gehen wertvolle Rohstoffe verloren und die Umwelt wird gefährdet“, so Umweltberaterin Ingrid Klatte.

+++ Lesen Sie auch: Der Mann für Mord und Totschlag: Staatsanwalt verlässt Hagen +++

Grundsätzlich ist die Rückgabe von Elektroaltgeräten kostenfrei an kommunalen Sammelstellen möglich. Damit mehr Rückgabestellen zur Verfügung stehen und Verbraucher geringe Mengen Elektroschrott auch ganz einfach beim täglichen Einkauf korrekt entsorgen können, hat der Gesetzgeber seit gut einem Jahr auch den Handel mehr in die Pflicht genommen. Die Vorgaben sind eindeutig: Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern müssen durch gut sichtbare Schrift- oder Bildtafeln im unmittelbaren Sichtbereich des Hauptkundenstroms über die Rückgabemöglichkeit informieren.

„Leider hat nur ein Geschäft von den sieben aus der Stichprobe die Hinweispflicht auch gut umgesetzt und es der Kundschaft damit tatsächlich leicht gemacht, Elektrogeräte zurückzugeben“, erklärt die Umweltberaterin. In fünf Läden war die Rückgabe hingegen nur auf Nachfrage bei Mitarbeitern möglich, in drei gar nicht. Zudem, wenn es ein Hinweisschild gab, war dieses meistens recht versteckt und klein, so dass viele Kunden es vermutlich noch gar nicht wahrgenommen haben.

Für Verbraucher hat die Umweltberaterin folgende Tipps:

• Recht auf Rückgabe nutzen: Auch wenn im Supermarkt oder Discounter keine Rücknahmebox zu sehen ist, können Elektroaltgeräte bis 25 Zentimeter Kantenlänge auch ohne Neukauf jederzeit zurückgegeben werden, wenn die Ladenfläche größer als 800 Quadratmeter ist.

• Personal ansprechen: Mitarbeiter beispielsweise im Kassenbereich sollten Auskunft geben können, wie die Rückgabe erfolgen kann.

• Ordnungsbehörde informieren: Wird eine Rücknahme von kleinen Geräten vom Geschäft abgelehnt, kann man bei der unteren Abfallbehörde der Kommune gegen den Betrieb eine Anzeige erstatten. Die Ordnungsbehörde prüft den Fall und kann ein Bußgeld verhängen.

• Größere Geräte bei Neukauf abgeben: Waschmaschinen, Fernseher und Co. können nur im (Fach-)Handel abgeben werden, wenn ein neues gleiches Gerät erworben wird.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen