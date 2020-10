Wasser in Hagen Enervie empfiehlt Wasser-Notvorrat in Berchum und Garenfeld

Berchum/Garenfeld. Am Mittwoch kann es zu Trinkwasserengpässen in den Hagener Gebieten Berchum, Garenfeld und Tiefendorf kommen. Das ist der Grund.

Energieversorger Enervie führt am morgigen Mittwoch Arbeiten an der Wasserversorgung in Unterberchum im Bereich Verbandsstraße/ Industriestraße durch. Hintergrund ist die Erneuerung von defekten Entlüftungseinrichtungen an einem Hauptschieberkreuz. Hierfür wird eine Wasser-Versorgungsleitung in Richtung der Stadtteile Garenfeld, Berchum, Tiefendorf und Hohenlimburg gesperrt. Die Versorgung des Stadtteils Hohenlimburg ist durch eine parallele Wasser-Versorgungsleitung weiterhin sichergestellt. Für die Stadtteile Garenfeld, Berchum und Tiefendorf hat Enervie eine Notleitung verlegt.

Kunden können die Störungsnummer „Wasser“ wählen

Dennoch kann es in der Zeit von 8 bis etwa 15.30 Uhr zu Beeinträchtigungen in der Wasser-Versorgung in Garenfeld, Berchum und Tiefendorf kommen. Enervie empfiehlt, sich gegebenenfalls für diesen Zeitraum einen Notvorrat anzulegen. Zudem können Kunden nach Beendigung der Arbeiten und im Falle von Trübungen das Wasser kurzzeitig laufen lassen, bis es wieder klar ist. Für die im Zuge der Reparaturmaßnahme entstehenden Unannehmlichkeiten bittet Enervie um Verständnis. Informationen erhalten Kunden auch über die kostenlose Störungsnummer „Wasser“ unter 0800 – 123 99 23.