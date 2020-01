Hagen. Am Christian-Rohlfs-Gymnasium in Hagen gibt es einen bilingualen Zweig. Auch Kunst, Politik und Geschichte werden auf Englisch unterrichtet.

Englisch fast perfekt: Bilingualer Unterricht am Hagener CRG

Yusuf hat das Schwein (Englisch: pig). Und das ist an diesem Morgen das große Glück für einen Reporter, dessen rudimentäre Englisch-Kenntnisse früher lediglich nach fünf Bier (beer) in ausländischen Kneipen (pub) eine kurze Blütezeit (heyday) erlebten.

Denn das Schwein, ein kleines Stofftier, das schon bessere Tage erlebt hat, bekommt derjenige, der Deutsch im Unterricht gesprochen hat. „Und wer es am Ende der Stunde hat, der muss alle Stühle hochstellen“, erklärt Lehrerin Anna Renfordt in fließendem Englisch. Lächeln, nicken und einfach so tun, als habe man alles verstanden – kann nicht schaden.

Angebot nur an einem Hagener Gymnasium

Das Englisch fließt in dieser Kunststunde in einem Raum im Untergeschoss des Christian-Rohlfs-Gymnasiums nur so. Es fließt so sehr, dass der Autor dieser Zeilen nur zeitweise folgen kann. Yusuf und das Schwein sind da ein Glücksfall (stroke of luck). Denn weil der 16-Jährige gerade nichts zu verlieren hat und sowieso die Stühle hochstellen muss, kann er auch auf Deutsch erzählen, was diesen besonderen Unterricht, der in Hagen nun an einem Gymnasium angeboten wird, ausmacht.

„Englisch zu sprechen“, sagt er, „das ist für viele von uns völlig normal. Wir machen das ja schon seit der fünften Klasse, in der wir mit sechs Stunden pro Woche gestartet sind. Und weil ich selbst eine Ehrenrunde gedreht habe, spreche ich sogar noch ein Jahr länger als die Anderen im Kurs.“

Geschichte, Politik und Kunst auf Englisch

Lehrerin Anna Renfordt unterrichtet das Fach Kunst auf Englisch. Foto: Jens Stubbe

Geschichte, Politik und jetzt eben auch Kunst werden in Klasse neun am Christian-Rohlfs-Gymnasium auf Englisch unterrichtet. Und Englisch selbst natürlich. „Dass wir jetzt auch Kunst integriert haben, ist schon etwas Besonderes“, sagt Anna Renfordt, die gerade mit den Schülern darüber diskutiert hat, ob Bäume auf einem Bild im Vordergrund oder im Hintergrund heller werden.

„Der Sprachanteil im Unterricht ist hoch. Und dabei steht nicht akademisches Englisch, sondern Alltagsenglisch im Fokus“, erklärt Renfordt, die selbst Englisch und Kunst studiert und einen Zusatzkursus für bilinguales Lernen absolviert hat, weiter. Während die Schüler ihre Bilder gestalten, können sie sich miteinander unterhalten. Allerdings nur auf Englisch, nicht auf Deutsch. Sonst gibt es das Schwein.

Fachbegriffe werden gesondert eingeführt

Wer nicht mitkommt, wer etwas nicht versteht, kann nachfragen. Im Alltag kommt das allerdings nur selten vor. „Es ist ja nicht so, dass ich ständig in ratlose Gesichter blicke“, sagt Anna Renfordt, „Fachbegriffe, die wir im Unterricht brauchen, werden gesondert eingeführt. Und wenn mich jemand komplett missverstanden hat, sehe ich das ja an dem, was ich auf dem Bild wiederfinde...“

Linja dürfte das nicht passieren. Denn die 14-Jährige ist quasi zweisprachig aufgewachsen. „Meine Mutter war selbst im Rahmen eines Schüleraustauschs für ein Jahr in den USA“, sagt sie, „sie hat begonnen, mit mir Englisch zu sprechen, als ich noch ganz klein war. Dass ich jetzt auch auf Englisch unterrichtet werde, finde ich cool.“

Vorbereitung auf Studium und Berufsleben

Hier wird auf Englisch gelernt: Am CRG gibt es ab Klasse fünf einen bilingualen Zweig. Später wird auch Fachunterricht auf Englisch erteilt. Foto: Jens Stubbe

Der bilinguale Ansatz führt dazu, dass Schüler auf ein Studium und ein Berufsleben vorbereitet werden, in dem Englisch eine immer größere Rolle spielt. „Das Niveau im Abitur ist erheblich gestiegen“, sagt Philipp Söhnchen, der als stellvertretender Schulleiter für diesen Zweig verantwortlich zeichnet. „Ich erinnere mich noch genau an die Prüfungen der ersten Schüler, die diesen Zweig durchlaufen haben. Die waren so flüssig – da hatten die Kollegen Freudentränen in den Augen.“

Für den Reporter gilt das nicht. Der hat sich in dieser einen Schulstunde das Schwein (pig) gleich mehrfach verdient. Aber das muss ja in der Klasse bleiben.