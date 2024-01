Entspannung in Hagen? Ein paar Tipps der Redaktion

Hagen Wer am Wochenende dem Stress des Alltags entfliehen möchte, findet auch Entspannungsmöglichkeiten in Hagen. Eine Übersicht.

Der Alltag kann oft stressig sein. Und manchmal möchte man diesem Stress einfach entfliehen und ein paar Stunden entspannen. Das ist natürlich auch in Hagen möglich - die Redaktion hat einige Tipps für ein „entspanntes Wochenende“ gesammelt*:

Westfalenbad

Im Sauna- und Wellnessbereich des Westfalenbads können Besucher in einer der zahlreichen Saunen im Innen- und Außenbereich entspannen, es sich in den Ruheräumen bequem machen, in der Gartenanlage oder der gemütlichen Gastronomie entspannen, sich bei Wellnessangeboten verwöhnen lassen oder einen „Sprung“ in den Naturbadeteich wagen. Auch Massagen oder Wohlfühl- oder Romantikbäder (mit oder ohne Arrangements) können gebucht werden. Aktuelle Info: „Aufgrund von Baumaßnahmen im Außenbereich ist die Inselsauna gesperrt und es entstehen durch Absperrungen kleinere Einschränkungen für die Saunagäste“, teilt Hagenbad mit. Der Zugang zu den anderen Saunen ist jederzeit möglich. Die Öffnungszeiten am Wochenende: samstags 10 bis 23 Uhr, sonntags 10 bis 21 Uhr. Preise: 3 Stunden 21 Euro, Tageskarte 29 Euro. Weitere Preise können auf der Internetseite eingesehen werden.

Ein Blick in den Außenbereich der Saunalandschaft im Hagener Westfalenbad. Foto: Michael Kleinrensing / WP Michael Kleinrensing

Salinum Salzgrotte

Verschiedene Räume und Entspannungsangebote gibt es auch in der Salzgrotte in Fley. Salzgrotte: Eingekuschelt in eine weiche Decke können Besucher auf einer Relaxliege im Salzklima umgeben von Himalaya-Salzsteinen entspannen. Das Plätschern des Gradierwerks, Farblichttherapie und Hintergrundmusik gibt es auch.

In der Salzgrotte in Fley können Besucher in verschiedenen Räumen Erholung finden. Foto: Michael Kleinrensing / WP Michael Kleinrensing

Zudem gibt es noch ein Zirbarium: Dort wartet eine Intensiv-Sole-Auszeit im Zirbenholz- & Salzstein-Ambiente, während im Salinarium mit weißem Salz aus dem Toten Meer und Halit-Salz auf einem Wasserbett die mineralhaltige Sole-Luft genossen werden kann. Wellness-Extras sind zum Teil zubuchbar. Salzgrotte Einzelkarte (45 Min) 12,50 Euro, Zirbarium und Salinarium: Einzelkarten Zirben-Sole-Raum (20 Min) 9,50 Euro, Doppelsitzung 19 Euro (40 Min. + 10 Min. gratis). Zudem werden Kombipakete angeboten - Infos dazu und zu Preisen für die Extras gibt es auf der Webseite.

Richard-Römer-Lennebad

Neben einem 25-Meter-Schwimmbecken und Massagedüsen und Bodensprudler im flachen Bereich wartet im Lennebad-Untergeschoss ein Saunabereich auf Besucher. Es gibt eine Aufgusssauna (90 Grad), Biosauna (60 Grad) und ein Dampfbad. Im Innenbereich kann man zudem zwischen Tauchbecken, Kneippschläuchen, Warmfußbecken und Ruheraum wechseln. Im Saunahof stehen eine 90-Grad-Aufgusssauna und Schwalldusche zur Verfügung. Im Café gibt es eine kleine Stärkung. Öffnungszeiten Saunabereich am Wochenende: samstags 13 bis 18 Uhr, sonntags 9 bis 14 Uhr. Preise: Erwachsene 13,50 Euro, Kinder/Jugendliche 9 Euro. Der Saunaeintritt beinhaltet die Nutzung der Schwimmhalle.

Im Untergeschoss des Lennebades in Hohenlimburg wartet ein Saunabereich auf Besucher. Foto: Marcel Krombusch / WP Hagen

Massage-Angebote

Wie wäre es mit einer Massage? Verschiedenste Angebote oder Salons im Stadtgebiet bieten eine breite Auswahl - von Thai-Massage, Hot-Stone-Massage (heiße Steine) bis hin zu Klangschalenmassage. Dazu kann man sich im Internet schlaumachen und den Kontakt zum jeweiligen Studio suchen.

Gesundheitspark Hagen

Ein kleiner Saunabereich mit einer Finnischen Sauna wartet auch im Gesundheitspark Hagen - auch für Nichtmitglieder ist ein Besuch möglich. Eine 10er-Karte kostet 75 Euro, für eine Tageskarte werden 10 Euro fällig.

Yoga

Auch Yoga soll entspannend sein. In zahlreichen Fitnessstudios gibt es Angebote, es gibt aber auch Yoga-Studios mit Wochenendangeboten - beispielsweise beim Studio Flowyoga. Eine Anmeldung ist über die Internetseite erforderlich. Die Preise variieren je nach Angebot. Der Preis für eine Yoga-Auszeit beispielsweise beträgt 59 Euro für 4 Stunden. Auch die VHS Hagen bietet immer wieder Yoga-Kurse an, die über mehrere Wochen gehen. Aktuell läuft bereits ein Kurs, Anmeldungen werden derzeit nur noch für einen neuen Kurs ab April (Einsteiger oder Fortgeschrittene) über die Seite der VHS entgegengenommen. Weitere Infos www-vhs-hagen.de

Im Yoga-Studio „flowyoga.lifestyle“ gibt es auch an Wochenenden Angebote. Foto: Michael Kleinrensing / WP

*Die Redaktion erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Natürlich gibt es viele weitere Angebote - auch im Umkreis - zum Entspannen.

