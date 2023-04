Veranstaltung Erfolgsgeschichte: Auch dieses Jahr „Jam am Willi“ in Hagen

Wehringhausen. Das besondere Projekt kehrt nach Wehringhausen zurück: Auf dem Wilhelmsplatz improvisieren Künstler vor buntem Publikum. Alle Infos:

Nach der erfolgreichen Durchführung der Veranstaltungsreihe im letzten Jahr geht der „Jam am Willi“ am Donnerstag, 4. Mai, um 19 Uhr auf Wilhelmsplatz in Wehringhausen in die Fortsetzung. Die Organisatoren Sara Peña Cagigas und Quartiersmanager Maik Schumacher haben für dieses Jahr drei Auftritte geplant und unterschiedliche Künstler der Sparten Musik, Tanz und bildender Kunst angesprochen.

Die Idee stammt von Sara Peña Cagigas, ehemaliges Mitglied der Tanzkompagnie des Stadttheaters. Zusammen mit Maik Schumacher vom Quartiersmanagement Wehringhausen wurde das Konzept ausgearbeitet, Mittel beantragt und Künstler angesprochen. Diese stammen aus der „jamerfahrenen“ Wehringhauser Musikszene, tanzen professionell an deutschen und internationalen Schauspielhäusern und kommen aus der freischaffenden Kunst und treffen beim „Jam am Willi“ in Hagen ohne vorherige Proben aufeinander.

Neue Entwicklung im Projekt

„Für die Tänzerinnen und Tänzer ist es spannend, den choreographischen Vorgaben zu entfliehen und draußen zu tanzen und zu improvisieren“, beschreibt Organisatorin Sara Peña Cagigas ihre Motivation im Projekt. „Im Prinzip hat sich das Konzept gegenüber dem Vorjahr nicht verändert, allerdings haben wir einiges gelernt und haben uns Gedanken über die Dramaturgie der Auftritte gemacht, die aufgrund des Improvisationscharakters nicht planbar sind, aber es wird einen Rahmen geben, der sowohl die Künstler als auch das Publikum einschließt“, beschreibt Maik Schumacher die Entwicklung der Idee.

Viele Besucher: Der Jam am Willi kam gut an und zog zahlreiche Besucher aller Altersklassen an. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Neben dem Termin am Donnerstag (4. Mai um 19 Uhr) gibt es folgende weitere Termine: Donnerstag, 1. Juni und Donnerstag, 24. August. Der Termin im August findet auf dem Gelände des Kulturzentrum Pelmke statt und schafft dadurch einen ganz anderen Rahmen für das Setting. Die mitwirkenden Künstler unterscheiden sich in ihrer Zusammensetzung von Termin zu Termin. Damit soll es jeweils neue künstlerische Konstellationen geben, die stets neue gegenseitige Inspirationen schaffen. Im Falle einer schlechten Wettervorhersage sind zwei Alternativtermine geplant.

Projekt passt in den Stadtteil

„Das Projekt passt super in den Stadtteil, weil es der lokalen Szene eine Öffentlichkeit ermöglicht, künstlerische Vernetzung schafft und auch der kreativen Seite des Stadtteils gerecht wird“, ergänzt Maik Schumacher, der die lokalen Musiker angesprochen und Organisatorisches geregelt hat. Vor Ort sind zahlreiche lokale Partner eingebunden: Das Nachhaltigkeitszentrum organisiert ein biologisch-veganes Catering. Lukas Lange und sein Team vom Cepulse bieten künstlerische Mitmachaktionen für Kinder an. Einige Gewerbetreibenden aus dem Umfeld begleiten die Aktion durch logistische Hilfe. Die St. Michaels–Gemeinde stellt Sitzgelegenheiten und das Kulturzentrum Pelmke stellt die Musikanlage und Verstärker. Die Organisatoren wünschen sich für die Aktion gutes Wetter und viel Publikum, denn auch die Zuschauer sollen eine Rolle übernehmen.

Das Projekt wird gefördert durch Mittel des Kultursekretariates NRW, von der Stadtentwicklungsgesellschaft HEG, der EWG Hagen und der Zahnarztpraxis Dr. Köseoglu. Sollte die Veranstaltung wetterbedingt abgesagt werden gibt es zwei Alternativtermine: 15.6 am Willi, 31.8 an der Pelmke

