Historisches aus Hagen Erinnerung an die Andreas-Brauerei-Ära in Hagen-Haspe

Eine imposante Erinnerung an die Ära der Andreas-Brauerei wandert jetzt in die Hände des Hagener Heimatbundes.

Hagen. Eine kupferne Erinnerungstafel im Format 2,5 x 1,25 Meter hat der Geschäftsführer der Firma Könneker, Sebastian Müller (li.), jetzt dem Heimatbund-Vorsitzenden Jens Bergmann (re.) übergeben. Die Metallplatte hatte die Andreas-Brauerei zur Eröffnung ihrer neuen Lager- und Abfüllhalle in Haspe anfertigen lassen. Auf ihr hatten alle Gäste der Einweihungsparty unterschrieben, was später in das Metall eingeätzt wurde.

Zehn Jahre hing die Tafel im Zugang zur Abfüllhalle bis 1995 die Brauerei nach 146 Jahren aufgelöst und die Produktion von der Dortmunder Actien Brauerei übernommen wurde. Hier nahm sie Richard Marroni, Inhaber von Könneker, in seine Obhut und verhinderte ihr Schicksal als Altmetall. Der Hagener Heimatbund wird sich jetzt um eine geeignete Wiederaufstellung der historischen Platte bemühen.

