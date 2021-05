Pandemie Erneut sind zwei Menschen in Hagen an Corona verstorben

Hagen. Die Inzidenz sinkt, doch leider sind in Hagen abermals zwei Menschen dem Coronavirus zum Opfer gefallen.

An den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus sind in Hagen zwei Personen gestorben (geboren 1940 und 1943). Das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstagmorgen mit. Somit sind seit Ausbruch der Pandemie 185 Menschen in Hagen am Coronavirus verstorben, bei weiteren 114 Infizierten lag eine andere Todesursache vor.

Die Inzidenz ist erneut gesunken und liegt nunmehr bei 172,8.

Insgesamt weisen aktuell 668 Hagener ein positives Testergebnis auf, 10.980 Personen sind bereits wieder genesen. und somit 185 Menschen am Coronavirus verstorben

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen