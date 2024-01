Erschreckend: Futtern Hagener eigentlich nur noch Süßkram?

Hagen Auf 150 Metern findet man bald in der City drei Süßwaren-Outlets. „Läden, die die Welt nicht braucht“, findet Yvonne Hinz. Alles zum neuen Shop.

Gibt es in Hagen eigentlich nur noch Leute, die auf Süßkram stehen? Wenn man durch die Fußgängerzone schlendert, scheint es zumindest so. Auf gut 150 Metern findet man demnächst gleich drei Süßwaren-Outlets, denn der dritte Laden dieser Art steht kurz vor der Eröffnung. Für mich unbegreiflich, dass in guter City-Lage und auf stattlicher Fläche ein weiteres dieser (zumindest in meinen Augen) „Was-die-Welt-nicht-braucht“-Geschäft eröffnet.

Steht kurz vor der Eröffnung - ein weiterer Laden für Süßigkeiten und Co. Das Geschäft befindet sich im früheren Ladenlokal von „Takko“ in der Elberfelder Straße 35 in Hagen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Mit Mobiliar und Ware bestückt

In den letzten Tagen wurden die Räumlichkeiten in der Elberfelder­ Straße 35 mit Mobiliar und Ware bestückt. In dem Gebäude war bis vor knapp eineinhalb Jahren noch „Takko-Moden“ ansässig.

Auf immerhin 420 Quadratmeter Verkaufsfläche (die Fläche ist insgesamt 750 Quadratmeter groß) können dort nun aber bald Naschkatzen zuschlagen. Schokoladiges à la Balisto gibt‘s dann dort zu Schnäppchenpreisen, jede Menge Salziges und „Durstlöscher“-Getränke.

Wann der Süßwaren-Anbieter mitten in der Innenstadt eröffnet? Bislang flattert noch Folie vor den großen Schaufenstern, aber ich denke, bis zum Start ist es nicht mehr lange hin.

„Sonderverkauf Süßwaren Outlet“ steht groß über der Tür des Geschäftes in der Elberfelder Straße 49 in Hagen. Foto: Yvonne Hinz / WP/Yvonne Hinz

Und die „süße Nachbarschaft“? Ein Nachbar befindet sich nur ein paar Häuser weiter in der Elberfelder Straße 49. „Sonderverkauf Süßwaren Outlet“ steht groß auf dem Schild über dem Eingang des Ladens mit rund 800 Quadratmeter Verkaufsfläche, in dem es Snacks, Getränke für Naschkatzen und Markensüßigkeiten zum günstigen Preis geben soll.

„Sweet Smiley“ heißt der Laden in der Kampstraße 3 in Hagen, in dem es u.a. amerikanische Süßigkeiten gibt. Foto: Yvonne Hinz / WP/Yvonne Hinz

Und nur einen Steinwurf entfernt grinst ein Smiley-Logo über der Ladentür die Kunden an. „Sweet Smiley“ heißt der Shop in der Kampstraße 3, in dem es unter anderem amerikanische Süßigkeiten gibt.

Ein süßer Zahn muss verbreitet sein

Ich bleibe dabei - jede Hagenerin und jeder Hagener muss einen süßen Zahn haben. Obwohl - an Dönerbuden und Billig-Bäckern haben wir ja auch keinen Mangel, oder?

NKD-Ladenlokal steht leer

Noch ein kleiner Nachtrag: In direkter Nachbarschaft zum neuen Süßwaren-Geschäft hat kürzlich NKD, ein günstiger Textileinzelhändler, geschlossen. Besagtes Ladenlokal in der Elberfelder Straße 37a steht seit Anfang Januar leer. Vielleicht zieht ja auch auf diese Fläche demnächst ein Süßkram-Shop. Wundern würde es mich jedenfalls nicht.

