Erster Schnee: Die schönsten Winterfotos aus Hagen

Die schönsten Leserfotos zum ersten Schnee in Hagen

Schnee in Hagen Herbeck - Herbst / Winter Feature

Hagen Wir zeigen euch die schönsten Schnee-Bilder des Tages und geben einen Wetter-Ausblick für die nächsten Tage. Bleibt der Winter weiter weiß?

Hagens Dächer, Felder und Wälder sind von einer glitzernden, weißen Decke überzogen. Teilweise 13 Zentimeter Neuschnee konnte in den Höhenlagen von Hagen am Dienstag gemessen werden. „In den tieferen Gebieten waren es nur ein paar Zentimeter, im Volmetal beispielsweise wurden drei Zentimeter gemessen“, blickt Wetter-Experte Bastian Rissling auf die aktuelle Wetterlage. Grundsätzlich sei es schwierig, vorherzusehen, wie lange der Schnee sich halten werde: „In den höheren Lagen sicherlich noch ein paar Tage“, gibt Rissling seine Einschätzung. „Denn die Temperaturen bleiben zunächst einmal kälter. In den nächsten Tagen erwarten uns aber keine größeren Schneemengen mehr.“

Mit weißer Schneedecke bedeckt waren Teile der Stadt am Dienstag. Foto: Dine Schl / Privat

Ein paar Zentimeter Neuschnee möglich

In der Nacht zum Mittwoch rechnet der Wetterexperte damit, dass noch einmal ein Schneefallgebiet über die Stadt ziehen und ein paar Zentimeter neuen Schnee bringen könnte. „Im Laufe der nächsten Tage wird die Schneefallgrenze aber wieder steigen und gerade im Innenstadtbereich die weiße Decke vermutlich so schnell wieder verschwinden, wie sie gekommen ist“, so Rissling.

Bislang sei der Winter rückblickend vor allem eines gewesen: kalt-nass. „Da muss man schauen, wie sich das Wetter weiter entwickelt.“ Eine Prognose für „weiße Weihnachten“ wäre derweil noch zu ungenau und verfrüht. Aber man darf ja noch hoffen.

