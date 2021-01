Einen dreisten Verkehrssünder hat die Hagener Polizei am Wochenende in der Fußgängerzone gestoppt.

Polizei in Hagen

Polizei in Hagen Ertappt: Hagener fährt seit sieben Jahren ohne Führerschein

Hagen. Einen dreisten Verkehrssünder ohne Führerschein kann die Polizei Hagen mit überhöhtem Tempo in der Fußgängerzone stoppen.

Die Hagener Polizei hat einen Autofahrer gestoppt, der bereits seit sieben Jahren ohne Führerschein sich über die Straßen der Stadt bewegt. Der 47-Jährige fiel am Samstag bei einer Verkehrskontrolle in der Innenstadt auf. Der Hagener fuhr gegen 20.25 Uhr mit seinem Seat durch den Fußgängerzonenbereich in der Mittelstraße – und das auch noch mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit.

Bei der anschließenden Kontrolle verlangten die Beamten den Führerschein. Der 47-Jährige behauptete, dass er diesen nur vergessen habe, versicherte aber, das Dokument zu besitzen. Die anschließende Überprüfung ergab jedoch, dass dem Hagener seine Fahrerlaubnis bereits im Jahr 2013 entzogen worden ist. Er räumte zugleich ein, in der Vergangenheit bereits mehrfach Auto gefahren zu sein. Gegen den Hagener wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.