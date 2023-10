Polizei in Hagen Ertappte Ladendiebe landen in Hagen hinter Gittern

Hagen-Mitte. Mit einer präparierten Einkaufstasche geht in der Hagener Innenstadt ein junges Pärchen auf Beutezug.

Mit einer speziell präparierten Tragetasche haben zwei Ladendiebe am Donnerstagnachmittag in einem Drogeriegeschäft in der Hagener Innenstadt mehrere Parfümflakons gestohlen. Ein Mitarbeiter des Geschäftes in der Hohenzollernstraße beobachtete die 20-jährige Frau und den 27-jährigen Mann gegen 17.40 Uhr über das Videoüberwachungssystem.

Er wurde auf die beiden Personen aufmerksam, da sie eine auffällige Tüte bei sich hatten. In dieser verstaute der 27-Jährige insgesamt sechs Parfümflaschen mit einem Wert von über 600 Euro. Währenddessen stellte die 20-Jährige sich neben den Mann, um weiteren Personen die Sicht zu nehmen. Anschließend verließen die beiden Tatverdächtigen das Geschäft, ohne für die Ware bezahlt zu haben.

Verfolgung bis in den Volkspark

Der Mitarbeiter alarmierte die Polizei und verfolgte den Mann und die Frau bis in den Volkspark. Dort stellten die Beamten die Ladendiebe. Sie erkannten, dass die mitgeführte Tüte präpariert war, um die Alarmanlage beim Verlassen des Geschäftes zu überwinden. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Ladendiebstahls ein.

Wegen vorliegender Haftgründe nahmen sie sowohl den 27-jährigen Mann als auch die 20-jährige Frau vorläufig fest und brachten sie zum Polizeigewahrsam. Die Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen.

