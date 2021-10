In einem Discounter in Wehringhausen griff der Täter zu.

Polizei in Hagen Ertappter Ladendieb zückt in Hagen ein Messer

Wehringhausen. Ein ertappter Ladendieb hat in Hagen-Wehringhausen zum Messer gegriffen. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.

Bei einem Ladendiebstahl in Hagen-Wehringhausen hat der Täter am Samstag zu einem Messer gegriffen. In einem Discounter an der Wehringhauser Straße hatte der Mann gegen 15 Uhr zunächst zwei Tüten Tabak im Wert von jeweils knapp 25 Euro aus der Auslage genommen und in einer mitgebrachten Einkaufstüte verstaut. An der Kasse zahlt er dann lediglich Brötchen und eine Flasche Saft.

Täter ergreift die Flucht

Auf den Diebstahl angesprochen entgegnete er, dass er den Tabak in einem anderen Geschäft gekauft habe. Als der Ladendieb von einem anderen Kunden aufgehalten wurde, zog er ein Messer und drohte ihm. Der Unbekannte verließ anschließend fluchtartig den Laden und entfernte sich in Richtung Minervastraße.

Die Polizei konnte mit Hilfe von Zeugenaussagen im weiteren Verlauf einen 29-Jährigen ausfindig machen, auf den Teile der Personenbeschreibungen und mitgeführten Gegenstände zutrafen. Er hatte jedoch kein Messer und keinen Tabak bei sich. Die Ermittlungen wegen räuberischen Ladendiebstahls dauern noch an.

