Hochwasser Es regnet wieder: So sind die Pegelstände an den Flüssen

Hagen/Hohenlimburg Es ist Regen angesagt. Viele sorgen sich vor einer neuen Hochwasserlage. Ein Blick auf die Pegelstände und die Einschätzung der Feuerwehr Hagen:

Es regnet wieder. Und wie es aktuell aussieht, wird es auch in den kommenden Tagen weiter nass bleiben. Nachdem am vergangenen Weihnachtswochenende die Pegelstände plötzlich drastisch gestiegen waren und in der Nahmer aufgrund eines überlaufenden Löschwasserteiches einige Häuser geflutet wurden, sorgen sich viele davor, dass durch die neuen Regenfälle eine erneute Hochwasserlage entstehen könnte. Die Böden sind durch den anhaltenden Regen gesättigt, das Wasser kann nicht mehr richtig abfließen.

Lage an den Hagener Flüssen entspannt sich

Mit Blick auf die Hagener Flüsse hat sich die Lage jedoch einigermaßen entspannt, „die Pegelstände werden kontinuierlich durch uns überwacht. Wir erhalten auch kontinuierlich Informationswerte zu den Tendenzen, aktuell sind die Pegelstände zu 80 Prozent sinkend“, heißt es vom Lagedienst der Feuerwehr Hagen am Freitagmorgen. „Natürlich sind wir dennoch auch die nächsten Tage in Bereitschaft“, erklärte der Lagedienst. Ein Blick auf die Messstationen im Stadtgebiet:

Für die Lenne liegt die nächstgelegene Messstation in Altena. Dort wurden am Morgen knapp 222 Zentimeter gemessen - und somit Informationswert 1 (kleines Hochwasser) bereits überschritten. Der Höchstwert wurde am 23. Dezember mit 326 Zentimetern gemessen, also schon deutlich über Informationswert 2 (mittleres Hochwasser).

In Hagen-Ambrock (Volme) meldet der Hydrologische Dienst am Freitagmorgen 106,3 Zentimeter, am 23. Dezember wurde dort noch fast das Doppelte gemessen (206,8 Zentimeter). Auch an der Messtation in Eckesey werden sinkende Pegelwerte dokumentiert. Am Morgen meldet der Hydrologische Dienst 173,5 Zentimeter, ein kleines Hochwasser wird erst bei knapp 219 Zentimetern erreicht. Am 23. Dezember wurden knapp über 255 Zentimeter gemessen.

Eine weitere Messstation befindet sich in Haspe an der Ennepe. Am Morgen wurde dort 94,2 Zentimeter als Pegelstand dokumentiert. Am 24. Dezember mit 139,4 Zentimeter und am 26. Dezember mit 138,9 Zentimeter wurden dort die Höchstwerte gemessen. Seitdem ist der Pegel wieder konstant gesunken.

