Verkehr in Hagen

Verkehr in Hagen Etappensieg für den Radverkehr in der Fußgängerzone Hagen

Hagen. Am kommenden Wochenende gilt es einen weiteren Meilenstein für die Weiterentwicklung des Radverkehrs in der Hagener Innenstadt zu feiern.

Mit dem Schlagwort „Hagen-Update“ möchte die Hagen-Wirtschaftsentwicklung am letzten Aprilwochenende im großen Rahmen einen Startschuss für Cityshopping mit dem Rad geben. Denn Teile der Fußgängerzone werden dann für Fahrräder freigegeben – allerdings nicht für E-Scooter. Alle Bürger sind am Freitag, 28. April, von 16 bis 0 Uhr sowie am Samstag, 29. April, von 11 bis 0 Uhr auf dem Friedrich-Ebert-Platz willkommen.

Bereits zum zweiten Mal wird damit die Innenstadt wieder in grünes Licht getaucht, und Besucher können sich auf Chillout-Ecken aus Palettensofas sowie auf einen DJ und Angebote der ansässigen Gastronomen freuen. „Die Eröffnung der Rathaus-Galerie und die Möglichkeit, Teile der Fußgängerzone nun auch mit dem Fahrrad zu entdecken, sind tolle Neuigkeiten für Hagen und ein starkes Signal für die Region. Wir freuen uns auf viele gut gelaunte Besucher – ob mit oder ohne Fahrrad“, so Kirsten Fischer von Hagen-Wirtschaftsentwicklung.

Ein Tag im Zeichen des Fahrrads

Am Samstag um 11 Uhr gibt Oberbürgermeister Erik O. Schulz offiziell Teile der Fußgängerzone für den Fahrradverkehr frei. Anschließend steht der Tag auf dem Friedrich-Ebert-Platz ganz im Zeichen des Fahrrads. An Infoständen können sich Radfans, Gelegenheitsradler oder interessierte Passanten mit Anbietern und Experten wie z.B. dem ADFC austauschen. Unter dem Motto „Shop & Bike“ stehen Abstell- und Lademöglichkeiten für Fahrräder & E-Bikes zur Verfügung – zudem bietet der Bike Store Hagen einen kleinen Check-up- und Reparaturservice an. Auch die Volme-Galerie beteiligt sich mit vielen Überraschungen zum Motto „Shop & Bike“ und Phoenix Hagen rundet Hagen-Update mit einer Freiwurfaktion und tollen Preisen ab.

Mit der Freigabe der Mittelstraße für den Radverkehr fängt die Anforderungsampel am Innenstadtring an, Sinn zu machen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Als weiterer Höhepunkt lädt das Team der Hagen-Wirtschaftsentwicklung zu einer kostenlosen, geführten Fahrradtour ein. Die Route vereint einige Höhepunkte der beiden Touren „Industriekultur in Hagen erradeln - Tour 1 (Nord/Ruhrtal)“ und „Ruhrtal 8“ und ist dadurch sowohl historisch interessant als auch landschaftlich reizvoll. Der Start ist um 12 Uhr in der Innenstadt, wo die Tour auch nach etwa dreieinhalb Stunden wieder endet. Eine Anmeldung ist bis Donnerstag, 27. April, per E-Mail unter tourismus@hagen-wirtschaft.de möglich. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt.

Sternfahrten in die Innenstadt

Die Öffnung von Teilen der Fußgängerzone für den Radverkehr startet am Samstagmorgen mit Sternfahrten von privaten Organisatoren aus dem Norden, Westen, Osten und Süden Hagens in die City. Ab dem Treffpunkt Springe geht es dann gemeinsam mit Oberbürgermeister Erik O. Schulz durch das grüne Band.

Weitere Informationen zum Programm findet man unter www.hagenentdecken.de/hagenupdate

