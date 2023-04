Etwas Erleben in Hagen: Fünf Tipps für das Osterwochenende

Hagen. Eine Dino-Eiersuche im Steinbruch, die längste Eier-Theke in Breckerfeld und besondere Ritterspiele: Wir haben Tipps für das Wochenende gesammelt

Klar, es ist Osterwochenende. Da steht naturgemäß viel an. Für Unentschlossene haben wir aber dennoch einige Tipps für das Wochenende in Hagen zusammengestellt.

Mein Tipp

Dino-Ostereier im Steinbruch: Zu einer spannenden Dino-Ostereiersuche im Steinbruch der Hohenlimburger Kalkwerke lädt das Archäologiemuseum in Kooperation mit Geo-Touring am Ostersonntag, 9. April (14 bis 17 Uhr) sowie Ostermontag (11 bis 14 Uhr) ein. Treffpunkt ist die Oeger Straße 39 (festes Schuhwerk ist Pflicht. Empfohlen: wetterfeste Kleidung, Lupe, Hammer sowie Taschen für Fundstücke und Helm mitbringen). Kosten: 12 Euro für Kinder, 17 für Erwachsene. Infos/Anmeldung: 02331/2072740 oder 02331/51692.

Viel Spaß für wenig Geld

Osterkirmes: Auf dem Höing drehen sich bald wieder die bunten Karussells: Die Familien–Osterkirmes auf dem Otto-Ackermann-Platz startet am Samstag, 8. April (und geht bis einschließlich Sonntag, 16. April). Die Fahrgeschäfte und Buden laden zum vergnüglichen Rummelspaß ein. Eröffnungstag ist der 8. April um 14 Uhr. Im Anschluss gibt es eine Ermäßigung von einem Euro auf alle Fahrgeschäfte (bis 15 Uhr). Auch der Osterhase und „Otto“, das Maskottchen des Schaustellervereins, sind mit dabei.

Die Osterkirmes in Hagen startet am Wochenende. Foto: Michael Kleinrensing / WP Michael Kleinrensing

Im Rampenlicht

Meterlange Eier-Theke in Breckerfeld: Landwirt Baumeister lädt zur Osterwoche in Breckerfeld. Die mit mehr als 20 Meter wahrscheinlich längste Eier-Theke der Welt können die Besucher auf dem Hof in Breckerfeld entdecken. Noch bis Ostersamstag (Karfreitag geschlossen) warten auf die kleinen und großen Besucher neben einer Vielzahl von bunt gefärbten Ostereiern kreativ verzierte Logo- und Motiveier. Außerdem gibt es noch einige handverlesenen Marktstände. (Öffnungszeiten: werktags 9 bis 18 Uhr, samstags 9 bis 16 Uhr). Anfahrt: Brenscheid 16 in Breckerfeld.

Auf dem Hof von Landwirt Udo Baumeister (rechts) finden die Osterwochen statt. Foto: Jens Stubbe / WP

Für die Kleinen

Ritterturnier an der Burg: Von Samstag, 8. bis Montag, 10. April findet auf der Hohesyburg in Dortmund ein Mittelalterspektakel statt. In diesem Jahr wird es einen Wettkampf hoch zu Ross geben, bei dem die letzten Ritter der Erdenscheibe um Ruhm und Ehre kämpfen (zwei Mal am Tag, 13 und 16.30 Uhr). Außerdem unterhalten Gaukler, Spielleute und Minnesänger die Besucher und ein mittelalterlicher Markt lädt zum Bummel ein. Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 19 Uhr, bei mildem Wetter am Wochenende bis 20 Uhr. Kosten: Erwachsene 15, Kinder 5 Euro. Mittelalterlich gekleidete Gäste zahlen 10 Euro. Eintritt für Kinder im Vorschulalter frei.

Das Sporthighlight

Die Basketballer von Phoenix Hagen wollen an Ostersonntag zurück in die Erfolgsspur. Um 17 Uhr steigt der Hochball in der Krollmann Arena. Tickets noch an der Abendkasse ab 12 Euro erhältlich. Mehr unter www-phoenix-hagen.de.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen