Freizeit in Hagen Silvester-Wochenende in Hagen: Freizeit-Tipps der Redaktion

Hagen. Bowling-Party ins neue Jahr, ein Kino-Silvesterkonzert oder eine letzte Runde auf dem Weihnachtsmarkt. Das sind die Tipps der Redaktion:

Tipps für das bevorstehende Silvesterwochenende zu sammeln, ist gar nicht so leicht. Viele Hagenerinnen und Hagener dürften ohnehin im Kreise ihrer Liebsten ins neue Jahr „rutschen“. Für Unentschlossene haben wir dennoch einige Tipps zusammengetragen:

Mein Tipp

Wie wäre es mit einem Besuch bei der Silvesterparty im Bowling-Room auf dem Elbersgelände. Alle 20 Minuten erhält ein ausgeloster Besucher die Chance, einen Strike zu werfen und 250 Euro zu gewinnen. Muss vorab reserviert werden. Termin: 31. Dezember, ab 20 Uhr, Dödterstraße 10. Kosten: 1 Stunde mit bis zu acht Personen (eine Bahn): 40,50 Euro, 2 Stunden: 81 Euro (zzgl. 3 Euro Leihgebühr für Schuhe).

Im Bowling Room in Hagen wird eine Silvester-Bowling-Party veranstaltet. Foto: Michael Kleinrensing

Viel Spaß für wenig Geld

Stöbern angesagt: Der Trödelmarkt an der Universität in Dortmund findet seit vielen Jahren statt. Er gehört zu den größten Trödelmärkten in der Region. Mehrere hundert Aussteller bieten hier Waren an – auch am Samstag, 31. Dezember, von 7 bis 14 Uhr. Adresse: Emil-Figge-Straße 50, Kosten: Der Besuch ist kostenlos.

Im Rampenlicht

Glamour-Pop auf der Bühne: Bei „Abba Gold: The Concert Show – Here We Go Again“ sind die Ohrwürmer aus der Glitzerwelt, die unvergesslichen Superhits der Kultband wieder auf der Konzertbühne erlebbar. Termin: Freitag, 30. Dezember, ab 20 Uhr in der Stadthalle Hagen. Kosten: 44,60 bis 63,30 Euro. Karten gibt es auf www.eventim.de

Abba Gold ist am Wochenende in der Stadthalle in Hagen zu sehen. Foto: Jan Kocovski

Für die Kleinen

Letzte Chance: Am Freitag, 30. Dezember, öffnet der Hagener Weihnachtsmarkt zum letzten Mal. Es ist also die letzte Möglichkeit, noch einmal eine Runde durch die Stadt – und auf ein paar Fahrgeschäften – zu drehen und ein paar Leckereien auszuprobieren, bevor die Schausteller wieder abbauen.

Das Sporthighlight

Am Samstag findet mit dem Silvesterlauf von Werl nach Soest erneut eine Traditionsveranstaltung statt. Der Lauf wurde 1982 von der Westfalenpost ins Leben gerufen. Er führt über die ehemalige Bundesstraße 1 von der Werler Stadthalle auf den Soester Marktplatz. Es sind noch Anmeldungen sowohl für die 15-Kilometer-Strecke als auch für den 5-Kilometer-Lauf möglich unter www.silvesterlauf.com

Mal was anderes

Konzert im Kino: Im Cinestar Hagen können Interessierte am Silvesterabend (31. Dezember) die Berliner Philharmoniker (Das Silvesterkonzert) als Live-Übertragung erleben. Start ist um 17 Uhr. Kosten: Karten gibt es für 24,50 Euro (Kinder bis 11 Jahre: ermäßigt). Karten gibt es online auf: www.cinestar.de

Eine Konzert-Liveübertragung gibt es zu Silvester im Cinestar Hagen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

