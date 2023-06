Fähnchen mit dem Logo der AfD liegen auf einem Tisch. Der geplante Europatag in Hohenlimburg wurde abgesagt.

Politik Europatag der AfD in Hohenlimburg wird vom Wirt abgesagt

Hohenlimburg. Der Europatag der AfD in Hohenlimburg wurde abgesagt. Mirko Zelic, Wirt im Haus Hünenpforte, nennt den Grund.

Der geplante Europatag der AfD im Haus Hünenpforte in Hohenlimburg ist abgesagt worden. Der Wirt des Restaurants, Mirko Zelic, blies die Veranstaltung ab, nachdem er, wie er angibt, erfahren hatte, dass die AfD hinter der Zusammenkunft stecke: „Ich wusste lediglich, dass ein Europaparlamentarier aus Brüssel dazu eingeladen hatte. Dessen Namen kannte ich aber gar nicht und wusste ihn auch nicht mit der AfD in Verbindung zu bringen.“

Nachdem am Freitag sein Telefon nicht mehr stillgestanden habe, entschied er sich dazu, die Veranstaltung abzusagen: „Ich will keine Demonstrationen vor dem Haus haben und auch sonst keinen Ärger.“

Im Internet hatten Gruppen aus dem linken politischen Spektrum, beispielsweise der AK Antifa Hagen, zu einer Demonstration gegen den Europatag aufgerufen. Diese Demo wurde nach Absage der AfD-Veranstaltung ebenfalls wieder abgesagt.

Die AfD habe unter Verschweigen ihres Namen eine Buchung vorgenommen und den Betreiber getäuscht, heißt es auf der Facebookseite AK Antifa Hagen: „Wir möchten an dieser Stelle ausdrücklich die Courage des Betreibers hervorheben, der nach Bekanntwerden, wer da am Samstag kommen will, reagiert und der AfD abgesagt hat.“

AfD Hagen als Gast geladen

Gebucht worden war der Saal im Haus Hünenpforte vom Büro des AfD-Europaabgeordneten Guido Reil, der auch selbst als Redner auf dem Europatag vorgesehen war. Der Europatag sei unter dem Namen Identität und Demokratie (ID), wie sich die rechte Fraktion im Europaparlament, zu der auch die AfD gehört, nennt, angemeldet worden: „Wir haben aber hinzugefügt, dass wir von der AfD sind“, so Reil. Der Europatag solle auf jeden Fall nachgeholt werden.

Vertreter des AfD-Kreisverbandes Hagen waren lediglich als Gäste geladen. Vorsitzender René Mumm betonte ebenfalls, wenn die AfD eine solche Veranstaltung plane, dann wisse ein Wirt, mit wem er es zu tun habe: „Wir spielen mit offenen Karten, schon allein, weil eine solche Großveranstaltung sauber abgerechnet werden muss.“

Der Veranstaltungsort sei aus Sorge um das Restaurant nicht genannt worden, dann aber leider doch in die Öffentlichkeit geraten: „Ich kann verstehen, dass der Wirt unter dem Druck, der auf ihn ausgeübt worden ist, jetzt so reagiert hat.“

