Explosionsgefahr in Hagener Klinik: LKA-Profi angefordert

Eingetrocknete Pikrinsäure in der Pathologie des Allgemeinen Krankenhaus hat am Nachmittag einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Im Gebäude am Bergischen Ring haben Mitarbeiter festgestellt, dass die Säure eingetrocknet und damit äußerst explosionsgefährdet war. Daraufhin verständigten sie die Einsatzkräfte.

Die Säure war in einem besonders gesicherten Schrank aufbewahrt. Zur Beseitigung wurden schließlich die Entschärfer des Landeskriminalamts aus Düsseldorf angefordert. Ein Spezialist für unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen des LKA neutralisierte den gefährlichen Stoff in den Räumlichkeiten.

So explosiv wie der Sprengstoff TNT

Pikrinsäure, die etwa im Chemieunterricht für zahlreiche Versuche benutzt wird, ist in flüssigem Zustand ungefährlich. Kristallisiert sie, kann sie aber so explosiv werden wie der Sprengstoff TNT. Solche Kristalle können sich durch zu lange oder unsachgemäße Lagerung bilden. Schon das Öffnen des Behälters ist dann gefährlich.

Pikrinsäure ist hitze- und feuerempfindlich und reagiert auch bei mechanischer Belastung (Schlag, Reibung). In der Pathologie wird die Säure zum Anfärben von Gewebe oder zum Zuckernachweis im Blut eingesetzt.